“El gobierno quiere una ciudadanía más pobre”: Lilly Téllez atacó la reforma de AMLO a la industria eléctrica

Lilly Téllez y AMLO (Foto: Cuartoscuro)

Lilly Téllez, senadora por el Partido Acción Nacional (PAN) escribió un tuit en el que expresó estar en contra de la nueva reforma de Ley de la Industria Eléctrica.

La iniciativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador apela al uso de energías fósiles y fue aprobada en lo general y particular con 22 votos a favor y 10 en contra el pasado 19 de febrero.

La senadora acompañó su tuit con una imagen que dice “¿Quieres luz más cara y contaminante? Yo tampoco #NoALaLeyApagón”, mensaje que también compartieron personas relacionadas con ese partido como Marko Cortés, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN.

Tuit de la Senadora Lilly Téllez (Foto: Captura de pantalla Twitter @LillyTellez)

“Con la #LeyApagón el gobierno quiere una ciudadanía más pobre y controlada por una élite política más rica y poderosa”, escribió en su cuenta personal.

En la etiqueta #LeyApagón varios simpatizantes de Partido Acción Nacional han subido la misma imagen que la senadora u otra en donde se aprecia una réplica del recibo de la Comisión Federal de Electricidad con un supuesto aumento en el precio.

El tuit de la senadora ha sido retuiteado más de 700 veces, en los comentarios de los usuarios que lo han citado las opiniones se dividen entre las personas que están de acuerdo con ella y quienes explican porque consideran que la modificación a esta ley no es perjudicial.

Senadora Lilly Téllez (Foto: Cuartoscuro)

Esta propuesta de cambio presentada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene como objetivo evitar incidentes como la falla eléctrica en el norte del país el pasado 15 de febrero del presente año.

De acuerdo con la información proporcionada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se presentó un desbalance en el Sistema Interconectado Nacional entre la carga y la generación de energía ocasionando una pérdida de aproximadamente 7,500 MW, afectando a los estados Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua.

Ante la baja de temperatura extrema que ocurre en el estado de Texas, en estados Unidos, el gobernador Greg Abbott pidió a las empresas productoras de gas natural limitar la exportación del energético a otras regiones hasta el próximo 21 de febrero, para que fuera utilizado por sus habitantes.

Vista exterior de una sucursal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en Ciudad de México (México). EFE/ José Pazos/Archivo

Como medida preventiva para evitar la propagación de la COVID-19, la reunión de la Comisión de Energía de San Lázaro no permitió la entrada de todos los legisladores, por lo cual, la oposición alegó que Movimiento Regeneración Nacional (Morena), les impidió el paso.

Los diputados señalaron que se aprovecharon del contexto de la pandemia para no dejarlos ingresar, además acusaron que no se les dejó participar para hacer modificaciones a la iniciativa de la Industria Eléctrica.

Enrique Ochoa Reza, diputado del PRI, expresó que no hubo una adecuada discusión de la reforma pues no hablaron todos los oradores, no se tomó la palabra de todos los legisladores que estaban a distancia, además de lamentar las limitaciones en la participación como las interrupciones.

La oposición señala que la reforma es un retroceso para México (Foto: REUTERS / Henry Romero)

Durante una gira de trabajo por La Paz, Baja California Sur, el pasado domingo, Andrés Manuel López Obrador explicó se anunciará un plan de modernización de toda las plantas termoeléctricas en México para contar con energía limpia y de bajo costo.

También explicó que se cambiarán todas las turbinas por unas nuevas con el objetivo utilizar toda la infraestructura existente en el país.

También hizo un reconocimiento a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y acusó a los críticos de su movimiento de hacer una contra campaña cuando pidió a los mexicanos apagar la luz de 6 de la tarde a 11 de la noche para ahorrar energía.

MÁS SOBRE ESTE TEMA