“Las malas decisiones de López Obrador hunden a México”: Loret de Mola se lanzó con todo contra el presidente

(Ilustración: Jovani Pérez/ Infobae México)

En la mañana del lunes 22 de febrero, el periodista Carlos Loret de Mola subió un video a su cuenta oficial de Twitter en el que hizo un resumen de su columna de opinión publicada en The Washington Post, en la cual realizó una crítica a las decisiones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En el video el comunicador enumera los principales problemas que encontró en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con el comunicador, el presidente confía más en su intuición que en los datos, tiene una manera neoliberal al momento de gastar y encuentra perjudicial sustituir a las empresas privadas por el estado.

Loret de Mola llamó “hundimiento del barco” a los datos que indican que el crecimiento económico está parado, pues de acuerdo con él, la economía mexicana depende en gran parte del capital privado, es decir 80% de la inversión privada contra 20% del gobierno; “las malas decisiones de López Obrador hunden a México”, expresó.

El periodista Carlos Loret de Mola mencionó casos de corrupción que fueron escándalo durante el 2020. Impresión de pantalla

Al momento el tuit donde anunció su columna de opinión tiene casi 2 mil “Me gusta” dentro de esta red social, entre los 699 tuits de respuesta hay comentarios de internautas que están de acuerdo.

Una persona escribió la siguiente respuesta al tuit de su video: “Lamentamos darte la razón Carlos. Una realidad espantosa la que se nos avecina como país. las consecuencias de decisiones macro tardan años en reflejarse con sus diversas consecuencias, pero llegan.”

El periodista Carlos Loret de Mola pertenece a la oposición del gobierno de Andrés Manuel, otros comunicadores a los que el presidente ha llamado conservadores son Joaquín López-Dóriga (Grupo Fórmula), Ciro Gómez Leyva (Grupo Imagen) y Pablo Hiriart (El Financiero).

(Foto: Youtube/Captura de Pantalla/Carlos Loret de Mola)

De acuerdo con la columna de Carlos Loret de Mola, Andrés Manuel tiene un manejo del presupuesto contrario a sus afirmaciones respecto a romper con el liberalismo, ya que no quiere déficit público a costa de generar más pobreza.

También menciona la supuesta “relación de amor y odio” entre el mandatario y el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pues para él, Andrés Manuel está conforme con la alianza entre México y E.U como una manera de salir de las crisis pero detesta los mecanismos de protección a las inversiones privadas.

“Antes de la pandemia íbamos mal y con la pandemia vamos peor, es tan malo el modelo económico obradorista que ya muchos extrañan el neoliberalismo que tantos saldos malos dejó”, afirmó Carlos Loret de Mola en su video de Twitter.

Carlos Loret de Mola (Foto: Cuartoscuro)

El pasado viernes 12 de febrero, Carlos Loret de Mola publicó otro artículo titulado “El linchador pide evitar linchamientos” en su columna de El Universal respecto al comentario sobre la candidatura por Guerrero de Félix Salgado Macedonio que hizo Andrés Manuel durante una conferencia matutina.

Al realizar una revisión del periódico, el mandatario se detuvo en la columna de Loret de Mola, a quien hace algún tiempo le pidió cambiar el departamento que el comunicador tiene en Miami, por plusvalía de su Quinta en Palenque, la que el comunicador asegura, tiene una plusvalía alta.

“No ha aceptado la propuesta que le hice, es que escribió una nota diciendo que todas las obras del Tren Maya que se hacían en Palenque (Chiapas) para que en la Quinta de Palenque que me heredaron mis padres, pues aumentara de precio, Es decir, que obtuviera plusvalía, es una hectárea, como una casa.. Entonces le mandé decir y aprovecho para recordarle de que hiciéramos un trato: que le cambiaba lo que iba a obtener yo de plusvalía, por su departamento de Miami, no me ha dicho nada, no me ha contestado”, dijo.

MÁS SOBRE ESTE TEMA: