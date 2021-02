Se registró incendio en hospital de Ixmiquilpan, Hidalgo

El siniestro comenzó en un almacén de suministros de limpieza, ubicado en la planta alta de las instalaciones (Foto: Facebook/Trapitos al sol Ixmi)

La noche de este sábado 20 de febrero, usuarios de redes sociales alertaron sobre el incendio del Hospital Regional del Valle del Mezquital, ubicado en Ixmiquilpan, Hidalgo.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el gobierno estatal, el siniestro comenzó en un almacén de suministros de limpieza, ubicado en la planta alta de las instalaciones, por lo que fue reportado alrededor de las 18:30 horas, a través de un reporte en el C5i, vía el número de emergencias 911.

En respuesta a la llamada, elementos de Protección Civil y el Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para comenzar a combatir el incendio y desalojar a pacientes, trabajadores y personal médico que se encontraban dentro.

Asimismo, se contó con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional (GN), la Agencia de Seguridad Pública de Hidalgo, los Servicios de Salud locales, la Cruz Roja y la Policía Industrial Bancaria (PIB) local.

El incidente se extendió hasta el área COVID del nosocomio, por lo que los pacientes ingresados corrían riesgo (Foto: Twitter@/JaquiServin)

Se siguieron los protocolos de seguridad hospitalaria y se evacuaron a 28 pacientes y personal médico. No se reportaron afectados dentro o en las inmediaciones del inmueble de salud.

En este sentido, cinco personas tuvieron que ser trasladados a clínicas cercanas dentro de la región para continuar con su atención médica. El fuego fue controlado en su totalidad y las autoridades comenzaron con los recorridos correspondientes para evaluar los daños generados.

Según versiones de medios locales, el incidente se extendió hasta el área COVID del nosocomio, por lo que los pacientes ingresados corrían riesgo. Informaron que integrantes de los cuerpos de seguridad que no contaran con trajes especiales no pudieron ingresar, pues había riesgo de contagio si no se tomaban las medidas de salud correspondientes.

Se pudo observar una enorme columna de humo que cubría una amplia extensión de terreno (Foto: Twitter@/JaquiServin)

Asimismo, las personas contagiadas con el virus SARS-CoV-2, en un principio no pudieron ser desalojadas del hospital, pues no había ambulancias equipadas para su atención y posible traslado para continuar con su vigilancia.

Las primeras movilizaciones fueron realizadas por familiares y empleados del lugar. También, el flujo automovilístico rumbo a Pachuca, a la altura de Taxadhó de la carretera México-Laredo, tuvo que ser modificado para evitar el paso y así facilitar las labores de emergencia, circulación y sofocación de las llamas en el hospital regional.

En las imágenes que compartieron usuarios de redes sociales, se pudo observar una enorme columna de humo que cubría una amplia extensión de terreno y que medía varios metros de altura, por lo que logró verse a varios kilómetros de distancia.

Hasta el momento no se ha reportado si las instalaciones hospitalarias continuaron sus funciones con normalidad. Tampoco hay registro de algún inmueble cercano al nosocomio que haya resultado afectado por las llamas.

A principio del mes de enero, Hidalgo reportó una saturación hospitalaria del 76 por ciento (Foto: Twitter@/ManuelTrejoAnt1)

Cabe recordar que a principio del mes de enero, Hidalgo reportó una saturación hospitalaria del 76 por ciento. Entre los hospitales con el 100% de uso estaba el Regional de Ixmiquilpan y del Valle del Mezquital, situación que continuaría, pues según los datos de la Secretaría de Salud de Hidalgo, las 25 camas obstétricas, además de las destinadas a pacientes COVID, estaban ocupadas al momento.

A pesar de esto, en los últimos días, el estado abandonó los primeros lugares de ocupación hospitalaria. Actualmente está dentro de las 29 entidades con menos del 50% con disponibilidad de camas generales, y en las 31 entidades federativas con menos del 50% en camas con ventilador para pacientes COVID-19.

En su última actualización sobre la pandemia, Hidalgo acumuló 33,870 contagios, 24,315 pacientes recuperados y 5,269 defunciones por el virus SARS-CoV-2.

