Exclusión: la triste realidad de las personas en situación de calle y la supuesta inmunidad frente al COVID-19

Rechazo social “protege” de contagios de la COVID-19 a personas en situación de calle

En México se estima que aproximadamente 6,757 personas están en situación de calle y ante la emergencia sanitaria por coronavirus es un sector de la población vulnerable por la condición en la que viven.

Ali Ruíz Coronel, coordinadora del Seminario Permanente de Investigación-Acción sobre Personas en Situación de Calle en América Latina del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, explicó que la visión peyorativa y de exclusión por parte de la sociedad para las personas en situación de calle, es un factor de protección para ellos contra el COVID-19, contrario a lo que se podría pensar, ya que el número de caso en dicho sector no han sido alarmantes.

Añadió para el programa radiofónico La UNAM Responde que es una actitud que les ha servido como “factor de protección”, ya que la gente no convive con ellos, situación que ya sucedía previo a la emergencia sanitaria.

El trabajo de campo que ha realizado con dicho grupo poblacional durante la pandemia, relató que les han quemado cosas, tirado cloro e incluso agua caliente.

CIUDAD DE MÉXICO, 18ABRIL2019.- Una persona en situación de calle, duerme en compañía de su perro al exterior de un edificio del centro histórico. FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO

Se ha fraguado un distanciamiento no solo social, sino físico, debido a que la gente se aleja de manera inmediata ante lo que mira en ellos

Cabe señalar que son personas que tienen un alto riesgo de contraer la enfermedad por su calidad de vida.

“Hay algunas personas que no se les nota que están en situación de calle, porque logran asearse y se las ingenian para estar ‘presentables’, cohabitamos con ellos la ciudad, los vemos sin verlos, usamos el término para referirnos a la situación y no a la persona”, abundó la investigadora.

Por otra parte, hizo énfasis que son personas que habitan el en espacio público y en algunos casos padecen enfermedades mentales, otras salieron de prisión, tienen problemas de consumo de sustancias psicoactivas o no cuentan con un trabajo que les permita pagar la renta de una vivienda, “si no podemos hacer nada a favor de ellos, no los perjudiquemos más”.

(Foto: UNAM)

Ante la idea de que las personas que viven en la calle son inmunes al coronavirus, Alonso Pérez Rico, titular de la Secretaría de Salud de Baja California, aseguró que todo es una “falsa percepción”, pues este sector de la sociedad es más vulnerable a la enfermedad por su ritmo y calidad de vida.

Añadió que los contagios en las personas en situación de calle tienen que ver con el cómo interactúan, cómo se aglomeran y, cómo se están cuidando. Y es que debido a su estilo de vida y sedentarismo “resultan víctimas de la enfermedad de manera constante”.

Los casos que han atendido les dan seguimiento en el hospital, ante la imposibilidad de sea un paciente que se puede aislar en un domicilio.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las tres entidades en donde registraron un mayor número de personas en situación de calle son: Ciudad de México, Baja California y Jalisco.

MÁS SOBRE ESTE TEMA: