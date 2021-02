“Buscan voto fácil”: Ex consejero del INE criticó a partidos políticos por postular a luchadores para elecciones en CDMX

Tinieblas, Blue Demon Jr. y Carístico, en caso de continuar en el proceso electoral, podrán realizar su campaña portando sus respectivas máscaras (Foto: Especial)

Marco Baños, exconsejero del INE criticó a los partidos políticos que están postulando desde luchadores hasta cantantes para contender por un puesto público durante las elecciones de este año y destacó que esta estrategia está pensada para conseguir los votos necesarios para mantener el registro.

“La intención de los partidos, más de los nuevos que de los tradicionales que también van a postular a personas del espectáculo y del deporte, pero los nuevos: Redes Sociales Progresistas (RSP), pues buscan, digámoslo así, un voto fácil”, mencionó el ex representante del INE para MVS noticias.

El entrevistado añadió que era un enfoque que apuntaba al voto seguro, porque “con independencia de los cálculos políticos donde evidentemente saben que no van a ganar, muchos de los cargos de donde van a postular a estos personajes, pues es un hecho que están buscando votos que les abonen en favor del 3% que necesitan para conseguir el registro”.

Asimismo, puntualizó que Tinieblas, Blue Demon Jr. y Carístico, en caso de continuar en el proceso electoral, podrán realizar su campaña portando sus respectivas máscaras, no obstante, el día de las votaciones el protocolo debería ser diferente.

El día de las votaciones los luchadores deberán ir sin máscara (Foto: Cuauhtémoc Moreno/EFE)

“Para ingresar a la mesa directiva de casilla donde les corresponde ejercer el voto, no podrán usar la máscara, así que seguramente ni siquiera sabremos que van a votar, porque aparecerán de civiles, dado que este tema de la incógnita de la máscara en el deporte para ellos es un asunto importante, pues lo más seguro es que no aparezcan con la máscara y no sepamos quienes son”, aclaró.

Baños destacó que en caso de que alguno de los postulantes enmascarados quisiera enviar a un doble a algún mitin, el reconocimiento de la voz sería algo esencial para detectar si en efecto es el candidato. Además, puntualizó que las redes sociales eran de gran apoyo, pues en caso de cualquier irregularidad era muy probable que los asistentes lo evidenciaran a través de internet.

“Lo cual evidentemente sería ilegal porque si no estás registrado formalmente como candidato, pues imagínate que alguien te suplante. Esto no es una película del Santo ni del Blue Demon”, expresó.

En este caso, el ex consejero ahondó que en un caso hipotético donde alguno de los luchadores ganara la elección, sí podría gobernar con la máscara puesta.

Blue Demon Jr es precandidato la alcaldía de Gustavo A. Madero por el partido Redes Sociales Progresistas (Foto: Instagram@bluedemonjr)

Cabe señalar que recientemente anunció que, en caso de ganar las elecciones para la alcaldía Gustavo a. Madero no dejaría de utilizar su máscara durante el periodo que durara su administración.

“Yo creo que esta cara que estás viendo ahorita es mi primera piel, con ella duro más horas enmascarado que sin la máscara. Entonces definitivamente creo que la cara no te dice nada, yo creo que las acciones son las que van a hablar, lo que te va representar”, dijo el luchador para Efe.

Destacó que, la población no suele recordar las caras, sino los nombres de los políticos, por lo que el mostrar su rostro podría quedar en segundo plano.

“Te voy a decir ahorita, dime te acuerdas de algunos de los políticos que han detenido?, ¿te acuerdas te tus caras o te acuerdas más del nombre?”, añadió para la agencia de noticias, el precandidato por el partido RSP.

Por su parte, Tinieblas funge como precandidato a la alcaldía de Venustiano Carranza y Carístico para la Cuauhtémoc, ambos bajo el mismo partido que Blue Demon.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“La cara no dice nada, son las acciones”: Blue Demon Jr. afirmó que si gana, gobernará enmascarado

Blue Demon Jr: famoso luchador mexicano pretende competir por ser alcalde sin revelar su identidad

Redes Sociales Progresistas, primer partido en registrar precandidatas transgénero en Zacatecas