Miércoles de ceniza en México: esta iglesia da la bendición exprés en automóvil

El sacerdote de la Capilla Universitaria San Marcos en Villahermosa, Tabasco ingenió la forma de dar ceniza a fieles en autos para mantener sana distancia Foto: Capilla Universitaria San Marcos Facebook

Este año el tradicional Miércoles de ceniza se vive diferente debido a la pandemia de COVID-19 y la necesidad sanitaria de mantener la distancia social segura, por lo que las autoridades eclesiásticas han exortado a participar en las homilías por internet, sin embargo una iglesia de Villahermosa, Tabasco se ingenió para dar la bendición en automóvil.

La Parroquia Universitaria de San Marcos optó por repartir ceniza con sana distancia a fieles motorizados. El padre de dicho recinto, Alberto Valencia, instaló una mesa a las afueras de la iglesia para bendecir a los feligreses desde sus automóviles, previó al inicio de la cuaresma.

Así, el parque Papagayo de la capital tabasqueña fue escenario de las filas de vehículos que esperaban recibir la ceniza bendecida desde el martes y este Miércoles de Ceniza, que da paso a la cuaresma.

Asimismo implementó vía correo mandar las cenizas a los fieles Foto: (Facebook Capilla Universitaria San Marcos)

Además de esta modalidad, la Parroquia Universitaria de San Marcos repartirá ceniza en sobre, vía correo postal, a cambio de un donativo de 100 pesos. El sobre se manda sellado y desinfectado, y la ceniza será bendecida por el propio padre Valencia.

Cabe recordar que de acuerdo con la tradición, las cenizas que se utilizan se obtienen quemando las palmas usadas el Domingo de Ramos de cada año anterior, lo cual simboliza “en polvo eres y en polvo te convertirás”, que se menciona en el Génesis.

Otras iglesias del país optaron por proveer “Cenizas para llevar”, al colocarla en sobres individuales para que sea aplicada en casa.

Aunque algunos creyentes optaron por acudir en auto a esta iglesia, muchas otras del país colocaron la ceniza para llevar en sobre pequeños e individuales y hasta compartieron cómo hacerla en casa Foto: (Facebook Capilla Universitaria San Marcos)

Asimismo la Arquidiócesis Primada de México compartió cómo hacer ceniza en casa.

“Con las debidas precauciones y en un lugar seguro, toma las palmas y ramas benditas del año pasado, también estampitas o misalitos o cualquier otro objeto sagrado que está deteriorado o ya no usas y quémalos hasta que quede reducido todo a ceniza. Además de la precaución debida, toma tiempo en hacer esta actividad para que la ceniza tenga tiempo de enfriarse.

“Otra opción para tener la ceniza. Para hacer la ceniza, también se propone hacer una dinámica con la familia: Tomen una hoja personal y, con un bolígrafo, escriba cada uno una pequeña carta a Dios. En esa carta díganle al Señor, que lo han ofendido, que le piden perdón y que le piden su ayuda para retomar el camino de la conversión. Doblen las cartitas y reúnanlas en un recipiente donde puedan quemarlas, tomen las debidas precauciones. Reúnan las cenizas en un recipiente adecuado, en realidad no se necesita mucha ceniza, con muy poca será suficiente”, explicaron.

En cuanto a las obras de misericordia corporales, destacó el consolar a quienes se encuentran tristes, perdonar las ofensas e insultos de los demás, buscar a quienes necesiten alimento o bebida y dotarles de estas necesidades.

Además, refirió que en este tiempo de pandemia, hay otras obras que se podrían hacer, como estar cerca y asistir con los cuidados debidos a una persona en cuarentena que vive sola; llamar y escuchar con paciencia a quien necesite ser escuchado.

También dijo que se puede enseñar a quienes no saben, a manejar las nuevas tecnologías y utilizar las redes sociales e internet, de manera útil y funcional.

Foto: Facebook Capilla Universitaria San Marcos

Precisaron que una obra fundamental, es la oración por los enfermos, por el personal sanitario e incluso, por quienes no nos quieren, por ellos, insistió que se debe orar siempre.

La abstinencia, que consiste en no comer carne, es obligatoria a partir de los 14 años mientras que el ayuno debe practicarse de los 18 a los 59 años y consiste en hacer solo una comida fuerte al día.

Aunque el miércoles de ceniza es una fecha importante para la Iglesia Católica, no es obligatorio asistir a misa ni recibir la ceniza, por lo que en caso de no poder hacerlo, los fieles no incurren en ningún tipo de falta.

