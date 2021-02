Vacuna México a adultos mayores contra COVID-19, entre demoras y algunas molestias

Comenzó la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 en adultos mayores de la capital, las Alcaldías Cuajimalpa, Milpa Alta y Magdalena Contreras fueron las primeras demarcaciones en poner en marcha el Plan de Vacunación para inmunizar a este sector vulnerable de la población. (FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO)

Con largas filas y la molestia de algunos ciudadanos, México inició el lunes la aplicación masiva de vacunas contra el COVID-19 a personas de más de 60 años, uno de los grupos más vulnerables ante la pandemia, que ha cobrado casi 175,000 vidas en el país.

El proceso arrancó en las zonas de mayor marginación de la nación latinoamericana, incluidos algunos territorios de la populosa Ciudad de México, que registra uno de cada cuatro casos confirmados de coronavirus en el país.

“Tengo mucho miedo de contagiarme, han muerto familiares y amigas, sería lamentable que me contagie por esta desorganización”, se quejó Elena Díaz, una mujer de 75 años, mientras aguardaba su turno junto con decenas de ancianos en la alcaldía La Magdalena Contreras.

“Me he tomado mi paracetamol y mis tecitos para cuidarme, con el favor de Dios nada me ha pasado y nada me pasará”, agregó, tras explicar que llevaba más de tres horas esperando bajo los rayos del sol debido a un retraso en la apertura del centro de vacunación.

Claudia Sheinbaum, alcaldesa de Ciudad de México, ofreció una disculpa por las demoras en el proceso. (Foto: Gobierno de la Ciudad de México)

Los adultos mayores de 60 años, que representan el 12% de los 126 millones de habitantes de México, serán vacunados entre febrero y abril, según el plan gubernamental. En adelante, será el turno del resto de la población, por orden de edades, hasta finalizar con los más jóvenes hacia marzo de 2022.

En videos difundidos en redes sociales, en otras localidades de la capital, en el centro del país, se observaban largas filas de ancianos con caretas de plástico y cubrebocas, algunos apoyados en su bastón mientras aguardaban a ser inoculados.

A través de su cuenta de Twitter, Claudia Sheinbaum, alcaldesa de Ciudad de México, ofreció una disculpa por las demoras en el proceso.

Más tarde, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell reconoció el “lento avance” del plan.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell reconoció el “lento avance” del plan. (Foto: Twitter/HLGatell)

“Hay que reconocer autocríticamente que no fue con la serenidad ni la fineza que se requería la apertura de la vacunación (masiva)”, dijo el funcionario, la cara más visible de la estrategia gubernamental para enfrentar la pandemia.

“Vamos a ver de qué manera podemos hacer mucho mejor coordinada la llegada de las vacunas y del personal vacunador”, agregó.

Poco antes de Navidad, México se convirtió en el primer país de Latinoamérica en iniciar la vacunación de su población contra la enfermedad causada por el coronavirus. Sin embargo, según el portal www.ourworldindata.org, es uno de los que menos dosis por cada 100 habitantes ha administrado en el mundo.

Durante primer día de vacunación, 30,332 adultos recibieron dosis contra COVID-19

En Milpa Alta se vacunaron 5 mil 198 adultos mayores (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó la noche de este lunes que, durante el primer día de vacunación, 30,332 adultos de la tercera edad recibieron la dosis contra el COVID-19.

De acuerdo con información del gobierno capitalino, con fecha de corte del 15 de febrero, en la alcaldía Cuajimalpa se vacunaron 9,808 personas; en Magdalena Contreras fueron 15,326 y en Milpa Alta fueron 5,198.

Respecto a la mujer de 67 años que tuvo un desvanecimiento por principios de una reacción anafiláctica, la mandataria detalló que fue trasladada a un hospital y ya fue dada de alta.

Durante la mañana de este lunes, Sheinbaum explicó que la planeación de iniciar la jornada en estas tres demarcaciones obedece a que se tiene que garantizar el abasto suficiente para la segunda dosis de la vacuna, que en este caso es la de Astra-Zeneca.

En cuanto a la meta para este lunes, la egresada de la UNAM explicó que se tiene contemplado inyectar la primera dosis a 35,000 ciudadanos. Asimismo, refirió que llevan alrededor de 10,000 aplicaciones efectivas y que en caso de que no se llegue a la meta, se podrían tomar medidas extraordinarias para que se cumpla.

