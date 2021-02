Sheinbaum aseguró que en el segundo día de vacunación en CDMX hay “mucha mayor organización”

(Foto: CDMX)

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que el día de hoy, en punto de las 9:30 de la mañana se instalaron los 70 puestos de vacunación en las alcaldías Milpa Alta, Magdalena Contreras y Cuajimalpa con una “mucha mayor organización que el día de ayer”.

Destacó que sin contratiempos inició la jornada de este martes, donde se agilizaron los tiempos de llegada de las vacunas, así como el proceso de recepción de adultos mayores a las unidades de las tres demarcaciones.

“Hoy mucho más organizados, hay sillas en todos lados, se buscó que la gente no –en la medida de lo posible–, no hiciera filas en la parte externa de las escuelas o los Centros de Salud (...) no tuvimos ni por mucho el mismo retraso de ayer”, detalló durante su habitual conferencia de prensa.

“En algunos lados todavía está la fila así porque no hay suficiente lugar adentro para guardar la sana distancia, pero en la mayoría de los lugares se buscó un espacio para que pudieran esperar dentro y no fuera de la unidad de vacunación”, agregó.

(Foto: CDMX)

Informó que sólo tres unidades iniciaron a las 10:00 y en su cuenta oficial de Twitter actualizó que el total de adultos mayores vacunados hasta las 12:00 horas era de 10,488, es decir, una suma de 40,820 contando el total de ayer.

Respecto al retraso durante la aplicación de la inyección en la capital mexicana, explicó que éste se debió al tardado y delicado proceso de traslado de la dosis.

“El proceso es el siguiente: las vacunas están en unas unidades de refrigeración. En algunos casos están en la Jurisdicción sanitaria y en otros en el IMSS o en el ISSSTE. En estos lugares está la Sedena, la Marina o la Guardia Nacional para escoltar las vacunas. Llega el personal médico responsable de contar las vacunas y de ponerlas en el termo y este proceso a veces tarda un poquito: en lo que se cuentan las vacunas, se firma, etc.”

“Ayer en algunos casos el personal de salud llegó a las 8:30 de la mañana a estos lugares de refrigeración y en lo que tardaron en guardarse en los termos, pues salieron a las 9:30 apenas de los lugares de refrigeración para dirigirse a las unidades de vacunación”, detalló.

(Foto: CDMX)

Por esa razón, la mandataria dijo que ayer en la noche se dio la indicación de que que personal de salud estuviera puntual a las 6:00 de la mañana en las unidades de refrigeración, a fin de que no pasara lo mismo de ayer.

Por su parte, Oliva López, secretaria de salud capitalina, informó que del total de personas vacunadas el día de ayer, sólo cuatro presentaron reacciones menores, en particular artralgias, es decir, malestar físico donde en las articulaciones.

En ese sentido, recordó que la indicación en las unidades vacunadoras es de observar a los adultos mayores por 30 minutos una vez recibida la vacuna, pues señaló que la probabilidad de manifestar alguna reacción grave es de una persona en un millón y sólo se presenta de manera “muy inmediata”. Posterior a ese lapso, sus familiares deben prestar más atención y atender las comorbilidades que la persona de la tercera edad pueda tener.

Por otro lado, enfatizó que la inmunidad completa se da hasta que se aplican las dos dosis, por lo que es importante mantener los cuidados y no relajar las medidas sanitarias una vez que se haya recibido la primera dosis.

”Esta primera vacuna es la primera dosis de dos que van a recibir. La segunda dosis se da probablemente en ocho semanas, hasta un poco más. No es que ya se vacunaron y al otro día pueden romper las medidas sanitarias. tienen que seguirse cuidando como si no hubiesen recibido la primera vacuna. Ya que se recibe la segunda dosis hay que esperar 15 días más para tener la inmunidad que ofrece la marca de la vacuna (AstraZeneca)”, puntualizó Sheinbaum.

