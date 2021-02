PAN impulsa comisión especial para investigar y sancionar a responsables por la crisis del COVID-19

(Foto: Cuartoscuro)

El PAN (Partido Acción Nacional), la principal oposición política de México, impulsa desde el Senado la creación de una “comisión especial” que investigue a los servidores públicos encargados del manejo de la pandemia de COVID-19 en el país, para que sean sancionados ante el “evidente fracaso” de la estrategia.

“El grupo parlamentario del PAN en el Senado exhortó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) a integrar una Comisión Especial que investigue a los servidores públicos responsables de la misma, para que enfrenten la justicia y sean sancionados”, aseguraron en conferencia de prensa este lunes.

“Consideramos que es vital investigar la actuación de los servidores públicos, para deslindar las responsabilidades en que hayan incurrido. Los funcionarios que están a cargo de la pandemia, si en su caso tienen alguna responsabilidad, respondan y enfrenten a la justicia”, señaló la senadora Martha Márquez, secretaria de la comisión de Salud del Senado.

Todos los mexicanos tienen derecho a la verdad y al combate a la impunidad

México acumula poco más de 720,000 personas vacunadas y este lunes reanudó la aplicación masiva en 330 municipios del país (Foto: Carlos Jasso/ Reuters)

La senadora Márquez argumentó que los funcionarios del gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no sólo ignoraron las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sino que “actuaron deliberadamente en contra de ellas, minimizaron el uso del cubrebocas, negaron la realización masiva de pruebas para detectar, rastrear casos y así cortar la cadena de contagios”.

López Obrador, que superó apenas la semana pasada su contagio de COVID-19, ha sido renuente a usar el cubrebocas, con el que se le ha visto en pocas ocasiones. Luego de regresar a los trabajos presenciales, rechazó la idea de usarlo, diciendo que ya no podía contagiar a nadie.

“Sin estas medidas no tuvimos oportunidad de contener el avance del virus, nunca aplanamos la curva y no se domó la pandemia”, sentenció la senadora panista. México acumula, desde el inicio de la emergencia sanitaria en febrero de 2020, casi dos millones de positivos confirmados (1,992,794) y 174,207 defunciones por COVID-19.

La bancada panista en el Senado aseguró que, con estas cifras, el fracaso de la estrategia del gobierno federal “es muy claro”. “Queda de manifiesto esta abrumadora realidad: México es el tercer país con más muertes por COVID-19 a nivel mundial; tenemos la tasa de letalidad mas alta del mundo de defunciones y contagios; y 2,600 profesionales de la salud dieron su vida en la primera linea de defensa”, destacaron.

México acumula casi dos millones de contagios y ya superó la barrera de los 174,000 muertos (Foto: Henry Romero/ Reuters)

“La propuesta que hacemos se conoce como el derecho a la verdad, que surge ante la necesidad de investigar casos graves de violaciones a los derechos humanos. Integrar una Comisión Especial en este Senado de la República constituirá un espacio para reconstruir la verdad sobre el manejo de la pandemia”, expuso la senadora Márquez.

Con esta propuesta buscan también la participación de las diversas voces, “desde las familias de las víctimas, pasando por los servidores públicos involucrados, hasta la opinión de expertos y especialistas”, investigando con objetividad e imparcialidad lo ocurrido.

Asimismo, apelaron a los senadores de Morena, el partido de la mayoría, para que “se conduzcan conforme a los principios y directrices” que deben observar como servidores públicos y, con esto, se sumen y aprueben la creación de la Comisión Especial que se propone. “Su deber de estar del lado del interés y bienestar de las y los mexicanos, y no de sus intereses de grupo, su deber es estar del lado de la protección de los derechos humanos de todos”, sostuvo Márquez.

“Las y los Senadores de Acción Nacional lo decimos claramente. Este no es asunto de venganza, no buscamos lucrar políticamente con la pandemia. Exigir eficiencia no es lucro. Exigir transparencia no es lucro. Exigir que protejan vidas no es lucro. Lo que buscamos es el derecho a la verdad que es combatir la impunidad”, concluyó Márquez.

