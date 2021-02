Estiman aumento de 20% en embarazos no deseados en México por COVID-19

(Foto: Shutterstock)

En este 2021, se estiman un aumento de 145,000 embarazos no deseados entre mujeres de entre 15 y 49 años, consecuencia de las dificultades para acceder a métodos anticonceptivos por la pandemia.

De la cifra total, se prevé que 21,000 embarazos no deseados corresponden a la población adolescente.

Karla Berdichevsky, directora general de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, comentó que en relación con “los impacto que tiene la pandemia en otros indicadores de la salud, como lo son los indicadores de salud sexual y reproductiva, esperamos al menos un 20% de los embarazos no planeados adicionales a los que ya teníamos proyectados con base en las estadísticas que se generan anualmente en nuestro país”.

Y explicó durante su participación en la conferencia vespertina del 13 de febrero que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva y Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA (Censida), desde el año pasado, incrementó la adquisición de condón masculino en un 30%, y también condones femeninos para el programa de prevención de VIH y de infecciones de transmisión sexual.

De acuerdo con datos de Censida, el uso de condón se ha reducido entre la población adulta en el país, en comparación con la población adolescente. Ya que entre el grupo de 20 a 49 años, en hombres se registra una disminución de hasta 55% y en mujeres en 41%, significa que se dejaron de usar métodos que ayudan a prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual (ETS).

“Entonces, el mensaje es: tenemos que incorporar este tipo de estrategias para evitar complicaciones en nuestra salud”, indicó.

Mientras que en población de entre 12 y 19 años, el uso de condón es de 83% y en mujeres es de 69%, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición.

En tanto, de acuerdo con un análisis del Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el limitado acceso y uso de anticonceptivos en el país indican que entre 2020 y 2021, la cifra de embarazos no planeados podría de los 191,000 a los 202,770 casos.

Las proyecciones del Coneval en el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, las necesidades insatisfechas de anticoncepción podrían aumentar 29.6% bajo un escenario moderado y hasta 38.4% en un escenario pesimista.

Cabe señalar que el acceso de métodos anticonceptivos disminuyó en el año pasado y la emergencia agudizó dicho problema, en el 2019 se entregaron 14% anticonceptivos temporales en comparación con el 2018.

Entre las primeras estimaciones que se realizaron, indicaban que serían hasta 122,000 embarazos no deseados los que se registraron durante la pandemia, dio a conocer en julio del 2020 el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Y como consecuencia de la emergencia sanitaria, que entre el 2020 y 2021, el Fondo de Población de las Naciones Unidas indicó que alrededor de 900,000 mujeres en México dejarán de usar método de anticoncepción.

