“Es un mal ejemplo”: la dura crítica de Jorge Ramos a AMLO por no usar cubrebocas

Ramos destacó que no es una coincidencia que los que los países con la mayoría de personas fallecidas de coronavirus, sean aquellos en los que sus mandatarios se rehúsan a portar la mascarilla (Foto: Reuters)

El periodista Jorge Ramos confrontó nuevamente a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y lo tachó como un mal ejemplo para la población debido a su negación por utilizar cubrebocas dentro del contexto de la pandemia por COVID-19.

Ramos destacó, durante una entrevista para el programa estadounidense GZero, que no es una coincidencia que los que los países con la mayoría de personas fallecidas de coronavirus, sean aquellos en los que sus mandatarios se rehúsan a portar la mascarilla. Para ejemplificar esta situación mencionó a los mandatarios Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil y México con Andrés Manuel López Obrador.

“Él sugirió que las vacunas podrían ayudar, pero en este punto, México está en una terrible situación y luego, cuando tú tienes al presidente dando un mal ejemplo, justo como lo hizo Donald Trump o Jair Bolsonaro en Brasil, cuando te están diciendo ‘No, yo no usaré una mascarilla’ imagina que tipo de impacto puede tener eso en un lugar con una población de 120, 130 millones de personas”, ahondó Ramos.

En este sentido, habló sobre el retorno público del presidente, tras su contagio de COVID-19 y destacó el momento cuando López Obrador aseveró que seguiría sin utilizar el cubrebocas porque ya no era contagioso.

Andrés Manuel se ha negado a usar cubrebocas durane la pandemia por coronavirus (foto: Presidencia de México)

“Y sí, yo pienso que la crisis ha estado mal administrada en México, porque aunque ellos anuncian cientos, miles y millones de vacunas, la mayoría de los mexicanos no han podido recibir el antídoto y todavía me acuerdo no solo cuando López Obrador se negó a usar una máscara, sino que abiertamente les estaba diciendo a las familias: ‘salgan vayan a los restaurantes, porque eso es lo que necesita la economía’”, dijo.

Asimismo, el periodista rememoró otros discursos que ha dado el jefe del Ejecutivo mexicano a lo largo de la contingencia sanitaria, y apuntó que esos dan un mensaje confuso a los habitantes del país.

“En algún momento él dijo “abrácense, es algo que se necesita”, justo en medio de la pandemia. Así que claramente ha sido un mal manejo y simplemente no ha funcionado, por lo que ahora los mexicanos sufren las consecuencias” sentenció.

Respecto al tema de la vacunación, Ramos puntualizó que Obrador no se puso el antídoto con premura, porque lo utilizó como una estrategia política donde pretendía adquirir un papel empático con los mexicanos que aún no se lo han podido aplicar.

El presidente se negó a ponerse la vacuna con premura (Foto: Luis Torres/EFE)

“Yo me infecté porque soy uno de ustedes, eso es lo que estaba diciendo, por ejemplo, él fue muy crítico de los presidentes quienes, en sus países, obtuvieron una vacuna y el hacía bromas y se reía de ellos, porque el mensaje que estaba enviando a los mexicanos decía ‘yo podría haberme puesto la vacuna, pero no lo hice porque, ¿cómo podría yo tenerla si ustedes no la tienen aún?’”, sentenció Jorge Ramos.

La situación en México

De acuerdo con la Secretaría de Salud, hasta el pasado 13 de febrero se sumaron 173 mil 771 defunciones confirmadas en México por el nuevo coronavirus (COVID-19). Dicho de otro modo, en las últimas 24 horas hubo mil 214 muertos.

Además, hay más de 2,000 defunciones sospechosas que podrían sumarse al total en las próximas horas. También contabilizaron pacientes 1,542,991 recuperados y, por otro lado, se registran 86,198 personas con esquema completo de vacunación (aplicación de dos dosis del antígeno Pfizer-BioNTech).

