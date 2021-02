Ley seca en CDMX: estas son las alcaldías en las que no se venderá alcohol del 12 al 14 de febrero

La Ley iniciará a partir de este viernes 12 de febrero hasta el domingo 14 de febrero. (Foto: Cuartoscuro)

Este fin de semana será la celebración del Día de San Valentín, una de las fechas que se acostumbra a festejar con la pareja o amigos, sin embargo, este año los festejos serán distintos por la pandemia causada por el nuevo coronavirus y demarcaciones en la Ciudad de México anunciaron que continuarán con la Ley Seca.

Como parte de las medidas de protección que mantendrá le gobierno de la Ciudad de México, algunas alcaldías capitalinas informaron que continuarán con la restricción de venta de bebidas alcohólicas a partir de este viernes 12 de febrero para evitar riesgos de contagio y que se realicen fiestas.

Por medio de la Gaceta Oficial de la CDMX anunciaron que 8 alcaldías activarán la Ley Seca con motivo de la Emergencia Sanitaria por COVID-19. Las restricciones iniciarán a partir de las 18:00 del viernes hasta las las 23:59 horas del domingo 14 de febrero.

Los establecimientos que no acaten las indicaciones serán sancionados de acuerdo a la ley. (Foto: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

Las alcaldías que tendrán estas restricciones son:

-Gustavo A. Madero

-Iztacalco

-Iztapalapa

-Magdalena Contreras

-Miguel Hidalgo

-Tláhuac

-Tlalpan

-Xochimilco

Los comercios que permanezcan a estas zonas de la capital mexicana no podrán vender alcohol durante este periodo, los establecimientos como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia, establecimientos de autoservicio, tiendas departamentales o sus similares no podrán comercializar estos productos durante el fin de semana.

(Foto: captura de pantalla Twitter @CDMXConsejeria)

Aquellos establecimientos que no acaten las indicaciones pertinentes podrán ser acreedores a una multa. De acuerdo con el artículo 31 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México las multas podrían llegar a ser entre 1,882.02 pesos y 2,688.6 pesos esto correspondiente a las Unidades de Medida (UMA)

Otra sanción a la que la persona que viole la norma es un arresto de 25 a 36 horas, o 12 a 18 horas de trabajo comunitario, dependiendo de la magnitud de su infracción.

El gobierno de la CDMX reiteró que las personas que no acaten la ley serán llevadas al Ministerio Público de su alcaldía y seguirán las disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles, además de las sanciones por la Ley de Cultura Cívica.

Tiendas departamentales, vinaterías, tiendas de abarrotes y autoservicio no podrán comercializar este producto durante el fin de semana. (Foto: Cuartoscuro)

En video conferencia de prensa la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, invitó a la población a no arriesgar su salud con motivo de las celebración del día del Amor y la Amistad, sugirió realizar actividades al aire libre con todas las medidas correspondientes como el uso de cubrebocas y sana distancia.

Recalcó que con la evidencia científica que tienen sobre los meses de diciembre y enero, las fiestas y reuniones familiares fueron un factor clave para el incremento de contagios.

“Vamos a celebrar seguramente el 14 de febrero con mucha cercanía pero con todas las medidas. No fiestas, no multitudes, no encuentros familiares masivos. Esto es muy importante porque sabemos que ahí es donde más se contagiaron en enero y ahora evitemos otra recaída”, dijo Oliva López.

Oliva López Arellano, invitó a la población a no arriesgar su salud y festejar el día del amor con actividades al aire libre y sana distancia (Foto: Cuartoscuro)

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que a partir de la próxima semana la ciudad regresará a semáforo naranja por presentar una disminución en el número de contagios y mortalidad por la enfermedad.

Esta nueva etapa de la pandemia en la capital será llamada “semáforo naranja sin bajar la guardia”. La Jefa de Gobierno resaltó que hay una disminución en el número de hospitalizaciones, por lo que la Secretaría de Salud fue la encargada de notificar al gobierno de Sheinbaum para hacer las modificaciones en el semáforo.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

CDMX cambia a semáforo naranja: Claudia Sheinbaum

Mapa del coronavirus en México 12 de febrero: CDMX, Estado de México y Jalisco pasan a semáforo naranja

Vacuna COVID-19: México ha aplicado 724,700 dosis a personal médico y docente