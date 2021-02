Ricardo Monreal respondió a la negativa de AMLO de regular redes sociales: “No me da línea”

Monreal defendió su independencia de AMLO y aseguró que seguirá adelante con el debate de su iniciativa (Foto: Cortesía Senado)

Ricardo Monreal, el líder de los senadores de Morena, aseguró este jueves que el presidente de México y fundador de dicho partido, Andrés Manuel López Obrador, no le “da línea”, por lo que mantendrá el debate sobre su iniciativa que busca regular las redes sociales en las próximas semanas, antes de presentarla formalmente.

Cuestionado sobre si el mandatario mexicano le daba indicaciones sobre su propuesta, la cual aseguró no respaldaba, Monreal respondió categórico. “Nunca, nunca. Si me hubiera dado línea, iríamos juntos en todo lo que dijéramos”, expresó en conversación con algunos medios locales.

“No, él es muy autónomo y yo soy muy autónomo, entonces nos respetamos mucho. Yo le tengo aprecio, respeto, provengo del mismo movimiento que él encabezó y nunca voy a traicionar al movimiento al que pertenezco. Nunca. Entonces, vamos a ver en los próximos días qué podemos hacer”, añadió.

AMLO se posicionó sobre la iniciativa de regular redes sociales (Video: Gobierno de México)

Y es que este miércoles, cuestionado sobre la regulación a las redes sociales que propuso Monreal, López Obrador aseguró que es “partidario de que no se regule lo que tiene que ver con los medios de comunicación” y que “no haya ningún mecanismo de regulación, ninguna censura”.

“Que en las redes hay ataques, que hay bots, sí, pero todos tienen derecho de expresarse, de manifestarse. Y el que no argumenta, el que insulta, no es visto, no lo siguen. El que argumenta, el que esgrime razones, el que tiene fundamentos, elabora buenas explicaciones, a ese lo siguen en las redes”, ahondó durante su habitual conferencia matutina.

No debe haber censura. Prohibido prohibir. Lo mejor es hacer la vida pública cada vez más pública y el que nada debe, nada teme y ejercer nuestra libertad a plenitud

Por último, el presidente mexicano respetó la separación de poderes. “Es una facultad que tienen los legisladores, ellos pueden presentar iniciativas de ley, esa es su función, elaborar leyes, aprobar leyes, por eso son legisladores, ellos pueden presentar estas iniciativas”, dijo.

La iniciativa ha recibido más de 1,200 comentarios y ha sido descargada más de 6,000 veces (Foto: Cortesía Senado mexicano)

Por su parte, Monreal dijo este jueves que “es respetable la opinión del presidente de la República”. “Dentro de sus expresiones me parece que son muy interesadas en el sentido de cuidar siempre el no censurar a las personas, a los ciudadanos y así está orientada la iniciativa, precisamente lo que intenta es proteger a los usuarios, proteger, defender y vigilar el derecho la información”, añadió.

“Respeto mucho al Presidente, vamos a continuar escuchando a todos”, completó Monreal, quien reiteró que esperará tres semanas para presentar su iniciativa, mientras recibe comentarios para “enriquecerla”. En los primeros dos días de haberla hecho pública, la propuesta ya recibió 1,300 comentarios y en las últimas 24 horas fue descargada unas 6,000 veces, aseguraron fuentes del Senado a Infobae México.

“Voy a escuchar a la gente, no estoy desesperado, no estoy apresurado, voy a estar escuchando a los usuarios, a las plataformas, a los académicos, a los especialistas. Es un borrador, es un primer borrador y ahora en la pandemia, es una ley fundamental porque gracias a las tecnologías de la información se ha avanzado en la atención de las medidas de salud, las medidas sanitarias”, argumentó Monreal.

Sin embargo, cuestionado sobre la certeza de que en tres semanas vaya a presentar la iniciativa, el coordinador de los senadores de Morena dejó una pequeña puerta abierta. “Vamos a ver qué dice la gente. Nos debemos a la gente, pero son tres semanas que debemos escuchar y ayer recibí muchos comentarios”, manifestó.

Monreal aseguró que ha recibido comentarios de todo tipo, tanto a favor como en contra de la iniciativa, así como recomendaciones para modificarla (Foto: Dado Ruvic/ Reuters)

Sobre los comentarios que ha recibido, Monreal precisó que “hay de todo”. “Hay algunos que están de acuerdo, hay algunos que dicen que en lugar del IFT (regulador de las telecomunicaciones mexicanas) debiera ser un Tribunal jurisdiccional”, enlistó.

“Hay otros que dicen que debería incluirse el tema fiscal; hay otros que dicen que deberían de pagarse los contenidos locales cuando son usados por las redes sociales. O sea, hay muchas opiniones. La verdad es que yo no creí que fuera tan polémica y tan dinámica y tan comentada esa iniciativa. Y, obviamente vamos a ver qué pasa en los próximos días, está interesante”; concluyó Monreal.

Este jueves también, 38 organizaciones civiles y 22 activistas independientes firmaron un comunicado donde aseguraron que la iniciativa de Monreal “presenta múltiples y graves deficiencias conceptuales y regulatorias, las cuales plantean una amenaza directa al derecho a la libertad de expresión e información en el entorno digital”.

Al respecto, las organizaciones firmantes destacaron los puntos más problemáticos de la iniciativa e hicieron un llamado al senador Monreal “para que promueva una discusión abierta a través de sesiones de Parlamento Abierto” en el Senado. “Requiere de un debate amplio y plural” entre los involucrados, finalizaron.

