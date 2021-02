“No seas como el presidente”: Denise Dresser señaló a López Obrador por no usar cubrebocas

Denise Dresser se lanzó en contra de AMLO (Foto: Cuartoscuro/Fotoarte Steve Allen)

Denise Dresser no quiere que los mexicanos sigan el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador, por lo que pidió que todos usen cubrebocas.

La periodista compartió una ilustración de una mujer que parece ser del personal médico. Ella está utilizando equipo de protección personal como una bata, unos guantes y el cubrebocas. Además, se encuentra sosteniendo un cartel con una contundente frase: “No seas como el presidente, usa cubrebocas”. Dresser simplemente acompañó la imagen con una palabra: “Así”.

Fue el pasado lunes que el presidente mexicano dijo que él no utilizará cubrebocas durante las conferencias matutinas. Además, aseguró que esta medida no será obligatoria en el país, ya que existen otras medidas de prevención.

Dresser criticó la postura del presidente al no ponerse cubrebocas (Captura de pantalla)

“En México no hay autoritarismo, está prohibido prohibir, todo es voluntario, lo más importante es la libertad y cada quien debe de asumir su responsabilidad. En México no ha habido toque de queda como en otras partes ni se ha obligado a nada, es una decisión de cada persona. ¿Qué es lo que se ha venido recomendando? Cuidar la sana distancia, el no hacer actos masivos, cuidarnos incluso hasta de reuniones familiares, cuando participan muchas personas, eso básicamente”, indicó el mandatario mexicano.

En cuanto al tema de él mismo usar el cubrebocas, López Obrador se negó, ya que según lo que le han dicho los médicos, no es una persona que contagie. Además, al hablar de la vacuna contra el SARS-CoV-2, reiteró que esperará su turno, previsto a partir de marzo cuando empiece a vacunar a los mayores de 60 años.

El mandatario dijo que no recurrirá a los engaños de querer inspirar confianza, como hicieron otros gobernantes en el mundo que fueron de los primeros en vacunarse.

El presidente mexicano se negó a utilizar cubrebocas (Foto: Archivo)

“¿Y cómo es que se vacunan esos Jefes de Estado, esos presidentes, esas personalidades? Con el pretexto, la argucia de que, de esa manera, dan el ejemplo, para que la gente ¡fijense! la triquiñuela, para que la gente tenga confianza y no le tema a la vacuna”, explicó.

Tras estas declaraciones, tanto opositores como quienes lo han apoyado, se lanzaron en contra de esta respuesta.

Los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), la principal oposición parlamentaria, reprendieron la negativa del presidente a usar cubrebocas y seguir las medidas sanitarias necesarias para evitar contagios por COVID-19. Aunado a esto, cuestionaron el manejo de la crisis por parte del gobierno de Morena, el partido que López Obrador fundó y que controla ambas Cámaras del Congreso.

“¡INAUDITO E IRRESPONSABLE! Así es Morena, ante la grave crisis de salud, sin haber domado la pandemia, con contagios en ascenso, se atreven a contradecir las recomendaciones de expertos en salud y a la Organización Mundial de la Salud (OMS). No es casualidad que tengamos récord de muertes”, publicaron en su cuenta oficial de Twitter.

Al mandatario le llovieron críticas por su negativa de utilizar cubrebocas (Foto: Cortesía Presidencia)

Por otra parte, la senadora panista Kenia López Rabadán aseguró que la decisión de López Obrador con respecto al uso del cubrebocas se trataba de “un monumento a la irresponsabilidad”.

A los cuestionamientos se le sumó el dirigente nacional del opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, quien aseguró que era “inadmisible” la postura de López Obrador con respecto al uso del cubrebocas.

Mientras tanto, el presidente de México reanudó este lunes sus actividades oficiales con su conferencia matutina tras recuperarse del coronavirus, que le fue diagnosticado el 24 de enero.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Inaudito e irresponsable”: lluvia de críticas contra AMLO por negarse a usar cubrebocas tras recuperarse de COVID-19

“No”: AMLO descartó usar cubrebocas tras contagiarse de COVID-19

AMLO anunció que esta semana llegarán 1 millón de dosis de la vacuna AstraZeneca desde la India