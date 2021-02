Acoso sexual a una funcionaria pública por parte de un presidente municipal no quedará impune: Enrique Alfaro EFE/Francisco Guasco/Archivo

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se pronunció sobre las denuncias que una servidora pública local hizo por el supuesto acoso sexual que vivió a manos del alcalde Sergio Quezada Mendoza de Tototlán.

Alfaro aseguró que el caso no quedará impune el caso, ni para Diana ni para cualquier víctima que decida denunciar tanto al funcionario público como al director de Padrón y Licencias, Efraín Martínez, otro de los nombres que salió a la luz.

“El acoso sexual que sufrió Diana, servidora pública de Tototlán, por parte del director de Padrón y Licencias, Efraín Martínez, así como del presidente municipal Sergio Quezada, no quedará impune. Ni Diana ni cualquier otra víctima de estos dos agresores están solas”, informó.

Además, informó que instruyó a la Secretaría de la Igualdad de Jalisco y al maestro Enrique Ibarra para que se trate de lleno “este vergonzoso caso”, además de ofrecer acompañamiento jurídico y psicológico a la víctima.

“Personalmente les daré seguimiento a sus denuncias, hasta llegar a las últimas consecuencias”, informó.

Aseguró también que “estas dos personas no representan los principios y valores de este proyecto político”, por lo que consideró que no era suficiente con pedir una disculpa pública y aseguró que no deberían ser servidores públicos.

“No basta una disculpa, se necesita una sanción ejemplar. No merecen ser servidores públicos, ya no tienen nada que estar haciendo ahí. No es un juego, es un delito y se tiene que pagar”, informó.

En cuanto a Diana, aseguró que cuenta con toda la protección del estado de Jalisco, y pidió de manera general que el hostigamiento, las agresiones, los piropos, etcétera, tienen que parar.

“Diana, que cuenta con toda la protección del estado, ha sido muy valiente, alzó la voz por ella y por todas las mujeres con un mensaje muy claro a los violentadores: el acoso sexual no es piropo y está lejos de ser halago; es una agresión, es hostigamiento y tiene que parar”, informó a través de las redes sociales.

También informó que ya se realiza “una ruta de trabajo con el Congreso del Estado de Jalisco, las dependencias del Gobierno de Jalisco e incluso los partidos políticos para endurecer, agilizar y mejorar las acciones en contra de la violencia hacia las mujeres”.

Por último, señaló que “no los van a detener”. Dijo que desde la Secretaría de la Igualdad, se llamará “a cada uno de los 125 municipios de Jalisco a iniciar con un proceso formativo para identificar, prevenir y erradicar las distintas modalidades de la violencia de género en contra de las mujeres”.

Por su parte, Quezada Mendoza, el alcalde señalado de acoso sexual, ofreció una disculpa a través de sus redes sociales, donde aceptó haber utilizado vocabulario inapropiado.

Y señaló también que ya se habían enterado de que había una denuncia en contra de Efraín Martínez, quien fue señalado por los mismos comportamientos en contra del funcionario público.

“Ofrezco sincera disculpas a la afectada y a todos y a todas quienes por mi imprudencia haya ofendido. Aclaro que el conflicto entre las partes se encuentra en manos de las autoridades correspondientes. Apego a que se resuelva de manera expedita lo que en derecho corresponda”, dijo a través de un video en Facebook.

