Tigres vs Palmeiras: dónde y cómo ver el partido de semifinales del Mundial de Clubes

(Foto: Reuters/Mohammed Dabbous)

Tigres se enfrenta al Palmeiras en la Semifinal del Mundial de Clubes este domingo 7 de febrero, a las 12:00 horas.

El conjunto que dirige Ricardo Ferretti tiene como objetivo convertirse en la primera organización mexicana y de la Concacaf en llegar a la final del torneo.

El encuentro que se disputará en el Estadio Qatar Foundation, en Qatar, se podrá seguir por en vivo por Fox Sports 1 y 2. En tanto, la Liga MX compartió el siguiente mensaje en redes sociales: “¡Estamos con ustedes, Tigres! Mucho éxito en las Semifinales del Mundial de Clubes en Catar. ¡Queremos verlos en la Final!”.

El cuadro universitario se instaló en la antesala de la final, tras vencer 2-1 al Ulsan Hyundai. Las dos anotaciones de los felinos fueron de André-Pierre Gignac.

(Foto: Instagram/10apg)

El conjunto brasileño enfrentará su primer encuentro en el Mundial de Clubes, porque al ser miembros de la Conmebol acceden de manera directa en la semifinal. Palmeiras obtuvo su lugar en el certamen tras ser campeón de la Copa Libertadores ante Santos.

Cabe señalar que no existe un enfrentamiento previo entre ambas escuadras, pero el equipo regiomontano se ha enfrentado a otros equipos brasileños y registra una marca de tres derrotas por tres victorias.

El antecedente próximo entre Tigres y equipos brasileño es la semifinal de la Copa Libertadores 2015, ante el Porto Alegre, partidos que concluyeron con un marcador global de 4-3.

Mientras que el historial de los equipos mexicanos antes representantes brasileños no es positivo en el Mundial de Clubes. Ya que Necaxa contra Vasco da Gama, Pachuca ante Liga de Quito y América vs Atlético Nacional, no lograron obtener la victoria.

(Foto: EFE/EPA/ABBAS ALI)

En caso de que André-Pierre Gignac y compañía no logran superar a sus rivales, podrán pelear por obtener el tercer sitio. Las organizaciones que han logrado quedarse con el tercer lugar: Necaxa (2000), Monterrey (2009, 2019) y Pachuca (2017).

En tanto, Bayern Múnich se medirá ante el Al-Ahly egipcio por el otro puesto para disputar la final en el Mundial de Clubes, partido que se disputará el lunes 8 de febrero. Y Tigres o Palmeiras enfrentarán al ganador de dicho duelo.

Y será el jueves 11 de febrero que se dispute el encuentro por el tercer puesto y la final.

En las cuatro ocasiones en las que una organización no europea ganó el Mundial de Clubes, el campeón fue un equipo brasileño; Corinthians en 2000 y 2012, Sao Paulo en 2005 e Internacional en 2006.

(Foto: EFE/ José Méndez/Archivo)

“Vimos parte del partido de Tigres, sabemos que son un equipo fuerte. Están centrados en el Mundial y mostraron su fuerza ante los coreanos Lo importante es mantener la concentración como grupo y seguir soñando”, explicó el centrocampista defensivo Felipe Melo.

Palmeiras está bajo el mando de Abel Ferreira, quien fue designado en octubre como director técnico en sustitución de Vanderlei Luxemburgo. En tanto, Tigre es dirigido por el brasileño Ricardo Ferretti desde el 2010.

“Nosotros vamos paso a paso, no estamos imaginando que estamos jugando la final, cosa que sí es posible, pero antes tenemos que enfrentar al Palmeiras, que merece todo el respeto”, dijo Ferretti.

Añadió: “Lo que vamos a enfrentar contra los brasileños no es extraño para nosotros. El equipo está empapado, enterado de lo que es el Palmeiras, de la forma del fútbol brasileño. No creo que haya nada que no sepamos”.

