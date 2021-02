Estudiantes de Medicina protestaron en Nuevo León para exigir mejores condiciones

En Chiapas varias estudiantes de Medicina protestaron para exigir justicia por Mariana Sánchez (Foto: Tiwitter/@Erika_Velasco_)

Alrededor de 50 estudiantes y practicantes de la carrera de Medicina se reunieron adelante del Palacio de Gobierno del Estado de Nuevo León, en Monterrey. El motivo de sus demandas era para exigir no sólo al estado del norte mayor seguridad para los futuros médicos, sino a todos los estados del país dadas las condiciones en las que varios estudiantes deben presentar su servicio social y sus prácticas.

Señalaron dos casos específicos. En primer lugar, Mariana Sánchez, quien era estudiante de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y hacía su servicio social en la clínica Nueva Palestina. Había denunciado, ante la Fiscalía de Chiapas y la Secretaría de Salud, que fue agredida sexualmente por integrantes de la clínica donde estaba. La investigación no tuvo seguimiento y el pasado 28 de enero hallaron muerta a la joven en su habitación.

En segundo lugar, a Jorge López, un médico en prácticas de 29 años, que prestaba servicio para el hospital Doctor José María Rodríguez. Murió el pasado 4 de enero debido a complicaciones a causa del Covid-19. Esto ocurrió después de que Jorge tuviera que trabajar sin Equipo de Protección Integral (EPI), se contagiara y fuera obligado a seguir atendiendo a pacientes a pesar de sus condiciones de salud.

Otra foto por la manifestación por Mariana Sánchez en Chiapas (Foto: Tiwitter/@Erika_Velasco_)

Es por ello que, con su debida distancia y las medidas de protección necesarias, los y las estudiantes mostraron pancartas con diversos mensajes donde destacaban “Ni una menos” y “Los pasantes no somos desechables”. Quienes estuvieron durante la protesta provenían de diferentes instituciones como la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), el Tec de Monterrey, la Universidad Valle de México y la Universidad de Monterrey.

Posteriormente, el Secretario de Salud de Nuevo León, Manuel Enrique de la O Cavazos, se reunió con estos estudiantes para invitar a cuatro de ellos a hablar durante la conferencia de prensa de Covid-19 del día. Cavazos los reconoció como estudiantes suyos en la UANL.

Una estudiante que se presentó como Gabriela señaló que, a raíz del caso de Mariana Sánchez, no sólo se suscitó la indignación de la comunidad de Medicina en diversas partes del país, sino que fue también un parteaguas para denunciar otros tipos de abuso que viven varios estudiantes y practicantes todos los días cuando van a sus clínicas y hospitales.

Manuel de la O Cavazos pidió que cuidarán a los futuros médicos como sea posible (Foto: Twitter @DrManueldelaO)

“Esto ha abierto una ola de testimonios por parte de otros pasantes y ex-pasantes. En las redes sociales, más que nada, en las que se habla de las condiciones precarias que han pasado en su servicio social. Esto nos llevó a manifestarnos de manera pacífica y buscar que se nos escuchen, que se sepan cuáles son las condiciones que queremos que cambien”.

Destacó que hay casos de médicos que llevan meses desde que se graduaron y siguen sin recibir su título, a la par de que ellos mismos (los estudiantes que Cavazos invitó a la rueda de prensa) siguen yendo a sus guardias sin haber recibido la vacuna.

Todos los estudiantes invitados aclararon que no están reclamando por nada, que no es por falta de vocación a su carrera y que tampoco están exigiendo que dejen de mandarlos a prestar sus servicios, sino que les den la certeza de que trabajarán con las medidas de seguridad necesarias. No sólo para contar con el equipo necesario, sino también para sentirse a salvo en los lugares donde laboran.

Invitó a cuatro estudiantes de la UANL a hablar sobre los motivos de su protesta (Captura: Facebook Gobierno del Estado de Nuevo León)

A ello, Cavazos coincidió con sus alumnos y dijo “Ellos merecen todo nuestro respeto”. Después hizo un llamado a todos “los alcaldes y alcaldesas” del estado de Nuevo León a brindar la protección necesaria para los estudiantes y practicantes de Medicina. “Quiero que me ayuden a cuidarlos. Ellos cuidan a su población y los alcaldes y las alcaldesas tienen que mandar una patrulla y que esté vigilando los centros de salud”.

