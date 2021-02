“Su voto fue decisivo”: Lydia Cacho tunde a Sánchez Cordero por impedir juicio político a Mario Marín

El reciente arresto del exgobernador de Puebla, Mario Marín, trajo a la luz la actuación de la hoy secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero en 2007 durante la discusión en la Suprema Corte de Justicia (SCJN) sobre la tortura a la periodista Lydia Cacho.

En noviembre de aquel año, la SCJN decidió desestimar iniciar una investigación en contra de Marín por su presunta participación en las violaciones a los derechos humanos de la periodista. El voto de Sánchez Cordero fue crucial, a decir de la propia afectada.

“Ella votó en contra de la resolución del Ministro Silva Meza, lo cual impidió que le hiciéramos juicio político a Mario Marín, su voto fue decisivo para que Kamel y Marín ganaran en ese round. Mis abogados siguieron todos los procedimientos de ley sin éxito”, expresó Cacho este viernes tras los dichos de la secretaria de Gobernación en la conferencia de prensa matutina de Presidencia en Palacio Nacional.

Sánchez Cordero, aseguró que cuando fue ministra de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), nunca votó a favor del exgobernador de Puebla, Mario Marín, para desestimar los abusos cometidos contra la periodista Lydia Cacho en el año 2007, después de que ella revelara la existencia de una red de pederastas en Cancún (libro Los demonios del Edén”) y que gozaron de la protección del exmandatario poblano.

A pregunta expresa de una representante de los medios de comunicación durante la “mañanera”, quien citó lo dicho por Cacho en torno a que Sánchez Cordero votó a favor de la desestimación, la encargada de la política interna del país, aclaró que no fue así.

“No fue a favor del exgobernador de Puebla, hay una precisión. Simplemente las violaciones graves.. yo ahí intervine, ahí están las versiones estenográficas, yo ahí dije que sí había habido violaciones a sus derechos humanos que podrían ser resarcidas a través de los medios ordinarios de defensa como es el amparo y que para el parámetro de gravedad de violación grave a los derechos humanos habíamos resuelto el caso de Aguas Blancas… La interpretación que se hizo en ese momento del Artículo 197 constitucional de violaciones graves fue el parámetro de esta matanza”, señaló

“Y que el traslado de ella, por cierto cuando llegó a Puebla se pagó una fianza y nunca pisó la cárcel, que lo que sí fue verdaderamente terrible fue el traslado de Cancún a la ciudad de Puebla y que al final del día, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio una recomendación que se acató por la Secretaría de Gobernación para darle la disculpa pública.. eso fue lo que yo dije, que incluso como toda detención, como todo traslado de tantísimas horas, pues prácticamente es una tortura de carácter psicológico y así lo dije textual, pero que pudo haber interpuesto los recursos ordinarios del amparo para no ser trasladada y desde luego, pagó la fianza para no ser privada de su libertad”, enfatizó.

Video: Gobierno de México

Lydia Cacho ha sido punzante en la actuación de Sánchez Cordero como ministra e incluso ha llegado a utilizar conceptos como “traición” para calificarla.

Olga Sánchez Cordero aclaró que no se estaba revisando la publicación, sino la orden de aprehensión que se giró desde Puebla.

“(...) Precisamente en base a delitos que ya por cierto fueron derogados en prácticamente todas las legislaciones de las entidades federativas.. entonces se giró esta orden de aprehensión, se tiene convenio de colaboración con las diversas policías, con los diversos cuerpos policiacos de las entidades federativas y en ese sentido, una suspensión por parte de un juez para su traslado hubiese sido un recurso legal absolutamente viable”, señaló.

La secretaria de Gobernación recordó que cualquier persona tiene derecho a un juicio justo, a la presunción de inocencia, así como a un debido proceso y a la garantía de audiencia “aunque a muchos no les guste ni les parezca que yo insista en los juicios justos y en la presunción de inocencia y en la garantía de audiencia”, enfatizó.

Respecto a las declaraciones de Lydia Cacho quien aseguró que Sánchez Cordero “la había traicionado” y luego de que el exministro Genaro Góngora Pimentel asegurara en entrevista con Carmen Aristegui que la ministra había cambiado su voto de último momento en torno a la desestimación en contra de Mario Marín, la titular de Gobernación recordó que el voto fue de seis magistrados.

Fotos: Cuartoscuro.

“Bueno, el voto fue de seis ministros, no nada más mío, cada uno votó en este asunto… yo no pude haber cambiado mi voto, sí lo cambié en alguna ocasión con el reglamento de energía eléctrica al último minuto por cierto; pero en este caso no.. Y en este caso lo que hice fue hacer un recuento y una relatoría de lo que le había sucedido a ella (Cacho) desde el momento de su detención hasta el momento en que se puso a disposición de la juez que había girado la orden de aprehensión, cuando se dio la fianza y cuando ella quedó en libertad condicional”, sentenció.

“Ahí está la versión estenográfica, ahí están las actuaciones, ahí está lo que pasó con ella y ahí está el parámetro de gravedad o no de las violaciones a los derechos humanos… Por supuesto el amparo procede cuando se violan derechos. Es decir, cualquier persona que estima que se le han violado sus derechos acuda en ese momento mismos al amparo, porque el amparo es el recurso legal yo creo que más importante en el mundo, porque fue uno de los primeros países que estableció en el siglo XIX el amparo como el recurso efectivo para protegerse de la violación a los derechos humanos. Y sí te puedo decir que la relatoría de todo esto que pasó con ella (...) fue un procedimiento judicial que se llevó a cabo (...) cualquier violación a los derechos humanos es grave y ahí esta la interposición del amparo que yo diría, es un legado de México al mundo, el tema del amparo”, concluyó.

