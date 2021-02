“Ponte nuevo, ponte Tepic”: especulaciones y misterio en torno al nuevo proyecto de Geraldine Ponce

(Instagram)

“Preparando algo especial para todos ustedes”, fue la única pista que dejó la diputada de Colima, militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena, oficialista), Geraldine Ponce, junto a una fotografía en la que aparece en, aparentemente, un estudio de grabación, con audífonos puestos, frente a un micrófono.

Aunque no dio más detalles sobre el asunto, la publicación hecha en Instagram rápidamente captó la curiosidad de los usuarios que empezaron enseguida con las especulaciones sobre el proyecto en el que estaría trabajando la legisladora que, dicho sea de paso, es bastante popular en el mundo de las redes sociales. Tan solo en esa plataforma, la diputada Geraldine tiene más de 200,000 seguidores.

“Ponte nuevo, ponte Tepic... ponte nuevo Tepic”; “Cantaras?”; “Woow, ahora cantante?”; “Samuel eres tú?”; “Te vas a lanzar de cantante?”, fueron algunos de los comentarios en la publicación que desde el pasado 31 de enero ha juntado ya más de 10,000 reacciones.

María Geraldine Ponce Méndez, de 26 años de edad, es ingeniera, modelo y diputada por el distrito 2 de Tepic, Nayarit. Además, en la Cámara de Diputados se desempeña como secretaria de Exteriores.

En 2015 el concurso de Nuestra Belleza Nayarit. Un año después, en 2016, representó a México en Miss Internacional en Japón. Y aunque es algo digno de admiración, eso le ha costado un montón de críticas en la carrera política que ella decidió emprender.

“El ser reina de belleza es como ser representante también en gimnasia, en el deporte, en otros ámbitos porque es una competencia más en la que tuve el honor de representar a todo mi país a nivel internacional en el 2016 y pues bueno es una etapa de mi vida, no es algo que fuera completamente a lo que me dedico”, contaba la legisladora anteriormente a Infobae México .

Geraldine, quien es ingeniera en Gestión Empresarial, ha sostenido constantemente uno de los principios establecidos en la Constitución: “todo ciudadano tenemos el derecho de votar y ser votados, no soy la excepción”. En 2018 fue elegida, con más de 100,000 votos, para desempeñar el cargo que actualmente tiene.

Uno de los temas en los que más ha centrado su labor es la equidad de género. Precisamente, en el diálogo que tuvo con este medio, la legisladora destacaba la gran representación de mujeres en el Congreso, que en la Legislatura de la Paridad llegan a ocupar a casi un 50%, con 241 diputadas. También celebró que han logrado sacar adelante una agenda de género muy importante para tipificar más tipos de violencia contra la mujer, por ejemplo la Ley Olimpia o una iniciativa que ella misma presentó para que sea tipificado como delito penal el acoso sexual callejero.

El impulso de la diputada para empujar esos cambios judiciales le llega desde su experiencia personal, contaba: “Yo hice dos denuncias por acoso sexual y hostigamiento, y la primera ocasión que fui a denunciar pues prácticamente no me hicieron caso, no sucedió nada. Y seguí siendo acosada muy fuertemente, entonces tuve que volver a insistir en que atendieran mi denuncia”.

Lamentablemente su popularidad en redes sociales le ha representado un arma de doble filo, puesto que constantemente es blanco de ataques originados, aparentemente, desde la oposición. Una de las difamaciones más delicadas que ella ha tenido que soportar, en más de una ocasión, es que le han inventado un supuesto romance con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Algo muy lamentable por parte de la sociedad porque de ahí es de donde vienen los ataques, los insultos, las calumnias y creo que es algo que se debe detener. Yo sigo manteniendo una relación de respeto e institucional tanto con el presidente como con su esposa” , lamentaba la diputada indicando que todos estos comentarios malintencionados provienen de una campaña más en su contra, parte de una estrategia de guerra sucia.

Pero lo que más le decepciona, señalaba también es que muchas veces las ofensas las recibe de parte de otras mujeres, “es algo triste porque creo que, ahora más que nunca con todo lo que vemos que sucede día con día contra las mujeres, pues es cuando debemos de mostrar sororidad hacia todas nosotras”.





