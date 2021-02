Miguel Barbosa declaró que su gobierno será parte activa en la investigación contra Mario Marín

Miguel Barbosa expresó que su gobierno participará de manera activa en la investigación contra Mario Marín (Foto:Twitter@MBarbosaMX)

Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, dio a conocer que su gobierno cooperará en las investigaciones contra Mario Marín Torres, ex mandatario del estado, y quien fue arrestado el pasado miércoles. El actual gobernador de la entidad exigió respuestas acerca de “la fortuna” de Marín Torres y que se sepa quiénes han sido sus cómplices a lo largo de los años.

“¿No creen que debe de saberse?, ¿no creen que debe saberse quiénes son los prestanombres de Mario Marín? Y cuál es la historia que rodeó a ese momento político y social en nuestro estado. Muchas cosas van a salir, y nosotros vamos a ser parte activa en esa investigación ”, aseveró Barbosa Huerta.

Aunado a esto, el mandatario explicó que esta captura ayudará a esclarecer muchos más delitos aparte de los cometidos contra la periodista Lydia Cacho.

Barbosa Huerta dijo que esta investigación permitirá descubrir más supuestos crímenes de Marín (Foto: Cuartoscuro)

“Lo que tiene que investigarse y saberse de esa época del gobierno de Marín es no sólo la violación a derechos humanos, tortura en contra de Lydia Cacho, no. Son muchas cosas. Para hoy muchos delitos están prescritos, para hoy muchas faltas administrativas están prescritas, pero tiene que saberse”, exigió.

Barbosa Huerta agregó además se podrán saber las faltas a las que “el gober precioso” , como se le conoce desde 2006, incurrió durante su mandato en Puebla, que fue de 2005 a 2011. Estas, de acuerdo al gobernador, han causado grandes consecuencias actualmente.

“La captura de Mario Marín abre la puerta a que se investigue muchos más que las causas por el proceso por el cual hoy está detenido en Cancún, abre un momento de enorme corrupción que fue parte de lo que nosotros hemos sufrido, de lo que la sociedad ha sufrido. Van a conocerse muchos hechos y vamos a ser parte de eso”, insistió.

Detención del “gober precioso”

Mario Marín Torres fue detenido la tarde de este miércoles por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) en el destino turístico del Puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero.

El ex mandatario, acusado de ser autor intelectual de la tortura contra Lydia Cacho, fue detenido en Acapulco (Foto: Cuartoscuro)

“Elementos de la FGR detuvieron este mediodía en Acapulco a Mario Marín, el ‘Góber Precioso’. En breve será trasladado a Cancún (Quintana Roo), donde es requerido por la justicia”, aseguró Ciro Gómez Leyva a través de su cuenta de Twitter.

El personal adscritos a la fiscalía que dirige Alejadro Gertz Manero y que detuvieron al ex gobernador de Puebla en Guerrero, procedieron a realizar el trasladarlo al estado de Quintana Roo, donde se requirió al ex priista que se encontraba prófugo de la ley.

Contrario a lo que se podría esperar, la detención del ex militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ocurrió sin el ejercicio de la violencia gracias a las labores de inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal. Fue esta sub dependencia la que localizó el inmueble en donde se encontraba el ex político y, sin realizar un solo disparo, cumplimentó la orden de aprehensión.

De acuerdo con versiones extrajudiciales, al domicilio ubicado en la colonia Cumbres de Figueroa, presuntamente perteneciente a la hermana del ex gobernador, llegaron siete vehículos con elementos listos para realizar la captura del presunto autor intelectual de la tortura contra la reportera. Aproximadamente 40 minutos después, los agentes ya tenían bajo su custodia a Marín Torres.

Marín ya se encuentra en Quintana Roo (Foto: Cuartoscuro)

Para determinar el momento exacto en el que se realizaría la captura, los agentes de la fiscalía realizaron una vigilancia de 72 horas, de este modo, la labor de inteligencia abonó en realizar un arresto “limpio” y sin víctimas ni heridos.

