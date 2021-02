Embajada de Rusia celebró la aprobación de vacuna Sputnik V en México

Cabe recordar que el pasado lunes se firmó un contrato por 400.000 vacunas Sputnik V que llegarán al país durante el mes de febrero (Foto: Agustín Marcarian/Reuters)

La noche de este martes 2 de febrero, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell, informó durante la conferencia vespertina que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó el uso de emergencia de la vacuna rusa Sputnik V contra COVID-19.

Ante esta noticia, la Embajada de Rusia en México celebró con un mensaje dirigido a la población mexicana a través de la cuenta de Twitter oficial de dicha institución, el cual ratificaba lo dado a conocer por López-Gatell horas antes.

“¡Una gran noticia! el regulador mexicano (Comisión Federal de Protección a Riesgos Sanitarios, COFEPRIS) emitió un permiso para uso de emergencia en el país de la vacuna rusa contra el coronavirus #SputnikV”, escribió.

Así mismo, adjuntó un link directo hacia el comunicado oficial de la instancia diplomática, en donde se lee que dicho acuerdo permitirá a las autoridades de salud federales de México implementar su importación y uso de mejor manera.

En total se aportarán 24 millones de dosis, las cuales fueron pactadas entre los presidentes de México y Rusia (Foto: Mario Guzmán/EFE)

Cabe recordar que el pasado lunes se firmó un contrato por 400.000 vacunas Sputnik V que llegarán al país durante el mes de febrero. Se trata del primer cargamento de este antígeno. Los siguientes se planean recibir en marzo, con un millón más, y en abril, cuando se reciban seis millones de antídotos.

En total se aportarán 24 millones de dosis, las cuales fueron pactadas entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, por medio de una llamada telefónica que se llevó a cabo el 25 de enero.

Muchas dudas fueron provocadas ante el anuncio de la adquisición de esta vacuna rusa. Entre críticas, señalamientos, desinformación y mensajes, parte de la población mexicana no estaba convencida de la Sputnik V.

Con la autorización de esta tarde, ya son tres las vacunas que pueden emplearse en México: Pfizer, AstraZeneca y Sputnik V (Foto: Maxim Shipenkov/EFE)

Sin embargo, para disipar cualquier cuestionamiento, la tarde de este martes se publicaron los datos de la fase III de los ensayos clínicos de este antígeno en la prestigiada revista de medicina The Lancet, los cuales señalaron que cuenta con una eficacia general del 91.6%, de 91.8% en adultos mayores a 60 años, y de 100% contra casos graves.

Con la autorización de esta tarde, ya son tres las vacunas que pueden emplearse en México: Pfizer, AstraZeneca y Sputnik V. Aún se encuentra en la Fase III el estudio de CanSino, y pronto comenzarán los ensayos clínicos de las vacunas CureVac y Novavax con personas voluntarias.

Fue desde el pasado 24 de diciembre cuando México se convirtió en el primer país de Latinoamérica en comenzar con la campaña de vacunación contra COVID-19. Hasta el momento, casi 700 mil trabajadores de la salud han recibido el antígeno.

A pesar de la marcha lenta con la que se han aplicado los antídotos en la población mexicana, este mismo martes se abrió el portal para iniciar con el registro de los adultos mayores de 60 años que buscan ser inmunizados contra el virus SARS-CoV-2.

La página de registro de adultos mayores para recibir la vacuna contra la COVID-19 se saturó debido a la cantidad de solicitantes por segundo (Foto: Rogelio Morales/Cuartoscuro)

Luego de unas horas de iniciada, la página de internet colapsó, pues, de acuerdo a López-Gatell, hubo cerca de 70 mil usuarios por segundo que buscaban inscribirse, o a algún familiar, por lo que colapsó y tuvo que ser suspendida temporalmente.

Debido a esta situación, el subsecretario de salud aclaró que en pocos días la “curiosidad inicial” de registro comenzará a disminuir, por lo que pidió a la población no desesperarse y volver a intentar más tarde.

“No hay ningún problema porque en unos pocos días ya esta curiosidad inicial se comenzará a organizar y lo que recomendamos es esperar, no se desespere, si hoy no lo logró, espérese uno o dos días, de todos modos, la vacunación no va a ser esta misma semana y eso va a permitir que usted encuentre menos saturación”, indicó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

México autorizó el uso de emergencia de la vacuna Sputnik V contra COVID-19

De “francas mentiras” a la confianza por la vacuna Sputnik V: las controversias de López-Gatell con la revista The Lancet

Lilly Téllez tras sus ataques a la vacuna rusa Sputnik V: “Seré la primera en aplaudir si la aprueba la UE y la FDA”