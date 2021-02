“El desastre en México a causa del COVID-19 se debe a la irresponsabilidad de Andrés Manuel López Obrador”: Ricardo Anaya

Anaya culpa a AMLO de malas estrategias para enfrentar al COVID-19

Ricardo Anaya Cortés, quien busca de nueva cuenta la candidatura presidencial para 2024, aseguró que la crisis que enfrenta México a causa del COVID-19, se debe a “la irresponsabilidad” y mentiras del presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de su cuenta de Twitter, Anaya Cortés aseguró “Me da coraje ver tanto dolor por la pandemia. ¡No tenía que ser así! Solo hay dos países con más muertes, y la crisis económica es del triple que el promedio mundial. El desastre en México tiene una explicación: la irresponsabilidad y las mentiras de López Obrador y su gobierno” escribió, acompañado de un video de 2:03 minutos de duración.

Al inicio de la grabación se observa a Ricardo Anaya detrás del volante de un vehículo y asegura que se encuentra recorriendo Aguascalientes.

“Hola, ahora estoy recorriendo Aguascalientes, esta vez estoy estacionado en una gasolinería como muchos de ustedes me lo sugirieron… Quiero decirles que me da muchísimo coraje ver tanto dolor y tanto sufrimiento provocado por la pandemia, y me da coraje porque no tenía que ser así. Claro que a todos los países les ha afectado la pandemia, no tanto como a México… solo hay dos países en los que ha muerto más gente y el colapso económico en México es el triple que el promedio mundial”, señaló el panista, aunque no dio números que respaldaran sus afirmaciones.

Acto seguido, el panista aseguró que el desastre que hay en México a causa de la pandemia, es a causa de la irresponsabilidad de López Obrador.

“El desastre en México tiene una explicación: la irresponsabilidad de López Obrador que nos dijo allá por marzo que no pasaba nada, que había que abrazarse, la mentira de que el cubrebocas no servía, la mentira que la pandemia estaba domada, la mentira de que a nadie le faltaría cama de hospital cuando ya ni oxígeno se puede conseguir. Hay que decirlo claro, las mentiras de este gobierno matan”, enfatizó.

El político blanquiazul señaló también que hay una mala estrategia en torno al plan de vacunación contra el COVID-19, y enfatizó que “es mentira decir que vamos bien”, situación que calificó como “muy grave” ya que hace que la gente se confíe y relaje las medidas de prevención.

“Y ahora las mentiras de las vacunas… para estas fechas no han puesto ni la mitad de las vacunas que prometieron en enero. Aún en la cuenta alegre del reciente video de López Obrador caminando por Palacio Nacional, y qué bueno que se está recuperando el presidente, eso me da mucho gusto; pero aún en sus cuentas alegres, no llegamos ni a 4 millones de personas vacunadas con una de las ya aprobadas para inicios de marzo, pero eso es apenas el 3% de la población”, alertó.

“Es mentira eso de que vamos bien y es muy grave porque hace que la gente se confíe y se relaje en las medidas de prevención. El gobierno no tiene una estrategia, lo que hay es improvisación y caos. Muchísima gente está sufriendo, esto no tenía que ser así. El gobierno tiene que rectificar y el primer paso es dejar de mentir. El primer paso es empezar a hablar con la verdad”, concluyó enfático.

Todas las mañanas en tu correo: suscríbete al newsletter de Infobae México

Imagen de archivo (FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO)

De acuerdo con el informe técnico proporcionado por las autoridades federales de Salud, hasta este 2 de febrero, en las últimas 24 horas se reportaron 4,384 contagios nuevos y 433 defunciones. Con estas cifras, el total de casos acumulados ascendió a 1,874,092, en tanto que las defunciones se elevaron a 159,533 a nivel nacional.

Respecto a la ocupación hospitalaria, la Ciudad de México tenía el 84% de camas ocupadas, mientras que el Estado de México reportó el 82%, por lo que son las dos entidades con el mayor número de pacientes con COVID-19 internados a nivel nacional.

La capital del país y el edomex también reportan el mayor número de casos activos -es decir, personas que han presentado síntomas de COVID-19 en los últimos 14 días y que de no cumplir con el debido confinamiento, podrían contribuir potencialmente a la transmisión del virus- seguido de Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Morelos, Puebla, Coahuila, San Luis Potosí, Tabasco, Baja California Sur, Veracruz, Hidalgo, Tamaulipas y Sonora. En conjunto, concentran el 87% de los casos activos del país.

MÁS DE ESTE TEMA:

Andrés Manuel López Obrador estuvo grave por COVID-19: Riva Palacio

OMS: “Los casos y muertes por COVID-19 siguen aumentando en México”

“¡Papá, reacciona por favor!”: la agonizante muerte de un hombre a las puertas del hospital Magdalena de las Salinas conmociona a México

“Hicimos todo lo que pudimos, pa, te lo juro”: el dramático momento en que un paciente COVID-19 murió, mientras su familia suplicaba por atención