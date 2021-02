Así eran las lujosas cárceles de Rafael Caro Quintero, “El Chapo” y Abigael “El Cuini” González Valencia

Rafael Cari Quintero vivía con muchas comodidades y tenía una ostentosa medalla con esmeraldas (Foto: Cuartoscuro)

Si bien para la mayoría de los mexicanos las cárceles son de los lugares más aterradores que podemos imaginar, algunos importantes y acaudalados narcotraficantes han podido habitarlas con lujos exorbitantes. A continuación, te contaremos las extravagantes condiciones con las que vivían tres de los más afamados líderes del crimen organizado del país.

El año pasado Carmen Salinas reveló a través de su canal de YouTube que se reunió con el famoso narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero. La presentadora de televisión y actriz comentó que el “Narco de Narcos” solicitó el encuentro para ofrecerle dinero a cambio de que ella promoviera su liberación con el presidente de México, quien en ese momento era Carlos Salinas De Gortari.

En dicho encuentro, la popular actriz pudo ver las condiciones en las que Caro Quintero se encontraba recluido. Afirmó que el narcotraficante vivía con muchas comodidades, contaba con un comedor con refrigerador; en ocasiones comía mariscos de alta calidad y tenía una ostentosa medalla con esmeraldas.

“Tenía su mesita para su comedorcito y tenía su refrigeradorcito... ese día me acuerdo de que comí unos mariscos de allá de Sinaloa, tan ricos... y Caro Quintero traía una medalla bien bonita, pero cuajada de brillantes y en medio una R de puras esmeraldas, una R de Rafael y traía una hebilla, pero una señora también con sus iniciales”, detalló Carmen Salinas.

El abogado narró que Joaquín Guzmán se comportaba como el dueño de la cárcel (REUTERS/Henry Romero/File Photo)

El abogado José Antonio Ortega Sánchez se entrevistó en el año 2000 con Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera en el Centro Federal de Readaptación Social de Puente Grande, Jalisco. La cadena de medios CNN tuvo acceso a una copia del testimonio en la que “El Chapo” declaró a José Antonio Sánchez. En este testimonio se puede ver que cuando el jurista preguntó por qué la demora en atenderlo, el narcotraficante respondió: “Mire, tenía mi visita conyugal hoy. Luego fui al baño turco y luego tenía que tomar una siesta para poder saludarlo como usted se merece”.

El abogado narró que Joaquín Guzmán se comportaba como el dueño de la cárcel, que solicitó a los guardias bebidas para quienes asistieron a la reunión. También relató a CNN que “El Chapo” era el único recluso que no utilizaba esposas; contaba con un teléfono personal; pedía comida externa a la prisión; celebraba fiestas con alcohol, música y comida; y se le permitía trasladarse por las inmediaciones de la cárcel.

Abigael “El Cuini” González Valencia se desempeñó como brazo financiero del CJNG (Foto: gobierno de México)

Fuentes de Milenio aseveran que Abigael “El Cuini” González Valencia, quien se desempeñó como brazo financiero del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), vivía con considerable ostento en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

En una conversación publicó Milenio, se describe al lugar en el que se encentraba preso “El Cuini” como un “paraíso”. Se afirma que recibía regularmente visitas de mujeres que se quedan con él varios días. Además, se asegura que su celda tiene tres cuartos y está equipada con una televisión. También se menciona que contaba con el apoyo de diversos asistentes y un chef profesional.

Esta información es conocida por una llamada telefónica entre fotógrafo venezolano Miguel José Leone Martínez y una mujer de identidad desconocida.

Estos son fragmentos de la conversación: “Donde él está es el paraíso, mar***. […] El tipo le tenía el mega desayuno en la mañana. O sea, le mandó a pedir comida japonesa tarde-noche […] O sea, y lo que tú pidas. O sea, mañana quiero que me tengas no sé qué y no sé qué mie*** te tiene. Él es el dueño de esa mie*** y tú estás entrando a verlo a él. O sea, un respeto increíble [...] Súper bien y tiene tres cuartos ahí, tienes lacayos, tienes misioneros todo el día, un chef todo el día, todo lo que tú pidas ellos te lo llevan“.

