Martí Batres negó haber presentado iniciativa para que personas no nacidas en México sean electos como legisladores

Martí Batres, senador mexicano, retiró la iniciativa que habría presentado para suprimir el requisito de ser mexicano de nacimiento para poder ser legislador .

Esto sucedió luego de que diversos medios de comunicación locales dieran a conocer que el integrante del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aseguró que “es claro que mantener vigente el requisito de ‘ser mexicano por nacimiento’ para ser Diputado Federal o Senado de la República, resulta inconstitucional y discriminatorio; razón por la cual, proponemos eliminar tal requisito”.

También puntualizó que debería interpretarse el artículo 32 “a la luz” del 1 constitucional que indica que “debe ser prioritaria la interpretación que evite discriminaciones entre los ciudadanos y ciudadanas mexicanas”

La iniciativa buscaría reformar la Fracción I del Artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para “abrir la oportunidad a todas aquellas personas valiosas que quieran ocupar dichos cargos aun sin er mexicanos por nacimiento”.

Batres negó que la iniciativa se haya turnado a las comisiones (Foto: Twitter/martibatres)

Sin embargo, la noche del 1 de febrero, Martí Batres Guadarrama emitió un comunicado en su cuenta oficial de Twitter en la que desmintió esa información:

Algunos medios difundieron hoy que presentamos una iniciativa para eliminar el requisito de ser mexicano por nacimiento para ser legislador. No es así. La iniciativa no se presentó. Hubo un proyecto pero se retiró. No hay ninguna iniciativa así turnada a comisiones.

Horas después de que medios mexicanos dieran a conocer la iniciativa, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal dijo que esta propuesta no era avalada por el grupo parlamentario.

“No conozco la iniciativa; obviamente no tiene el aval del grupo (...) voy a tratar de hablar con el senador Martí y voy a tratar de hablar con todo el Grupo para que actuemos”.

Por otro lado señaló que el senador esta en todo su derecho de presentar la iniciativa, pero que sería su responsabilidad dirigir la discusión al respecto por haber sido nombrado presidente de la comisión de Puntos Constitucionales en fechas recientes.

Se especula que el objetivo principal es apoyar a John Ackerman (Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo con el portal Latinus, esta iniciativa iría encaminada a proteger la designación de personajes como John Ackerman, cuya condición de oriundo de Estados Unidos fue controversial el día que fue designado integrante del Comité Técnico que revisó los perfiles de los consejeros del Instituto Nacional Electoral.

Otro de los senadores que se mostró en desacuerdo con la propuesta de Batres fue Germán Martínez, quien señaló: “Yo no apoyo una reforma a la Constitución para Ackerman, Niurka ni (José) Córdova Montoya (ex Jefe de la oficina de la Presidencia), es una iniciativa preocupante porque la Constitución no puede escribirse, y menos en periodo electora. Yo no apoyo dedicatorias personales”.

Incluso el presidente de la mesa Directiva del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, estuvo en desacuerdo con su compañero de bancada.

“Yo tengo una posición de mucha identidad nacional. Creo que es abrir la posibilidad para que ciudadanos de diferentes partes del mundo puedan ocupar espacios que son estrictamente de los mexicanos. Los asuntos de México son asuntos de los mexicanos”, dijo.

El coordinador del Partido Acción Nacional, Erandi Bermúdez Méndez, se posicionó al respecto al decir que esta iniciativa podría tener dedicatoria, pero que es necesario analizarla para llegar a esa conclusión.

