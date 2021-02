El presidente de México está ansioso por pelear con Washington: el alarmante señalamiento de Denise Dresser

Foto: Presidencia de México - Cuartoscuro.

La diferencia entre el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y quien actualmente tiene ese cargo, Joe Biden, son tan notorias como las que hay entre la luna y el sol. Y la distinción ha sido evidente también en el trato del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con uno y otro.

En un artículo titulado “El presidente de México está ansioso por pelear con Washington”, la politóloga mexicana Denise Dresser ahondó en este cambio de dinámica entre los mandatarios de ambos países, advirtiendo con eso que más le valdría a Washington no pasar por alto a su vecino del sur.

“El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha prometido un regreso a la normalidad diplomática en lugar de la locura personal, el multilateralismo en lugar del unilateralismo y una política exterior llevada a cabo a través de canales institucionalizados en lugar de Twitter. La mayoría de los gobiernos extranjeros han acogido el cambio con alivio, pero el aplauso no ha sido unánime. Algunos países se beneficiaron de la falta de compromiso o escrutinio que recibieron bajo el mandato del expresidente Donald Trump. México, en particular, parece dispuesto a recibir la agenda de Biden no con los brazos abiertos sino con el puño en alto ”, señala la académica en su artículo publicado en Foreign Affairs.

Como ejemplo, la última de las polémicas de López Obrador: la iniciativa preferencial enviada al Congreso con la que prácticamente busca regresar el poder y la preferencia en materia de electricidad a la Comisión Nacional de Electricidad (CFE), dándole prioridad sobre la iniciativa privada, misma que promueve las energías limpias. “ López Obrador parece más decidido a resucitar una economía basada en el carbono y el petróleo que en presionar al país para que aborde los imperativos del cambio climático”, indicó.

Entonces también Dresser mencionó la poca voluntad que parece haber en el gobierno mexicano por cumplir en su totalidad con lo establecido en el tratado comercial que tiene con Estados Unidos y Canadá (T-MEC). “Ha tratado de garantizar que los monopolios estatales puedan seguir dominando el sector energético mediante la revisión de los contratos de gas con inversores extranjeros y el control de los reguladores autónomos de energía, entre otras medidas”.

Pero, volviendo a la diferencia del comportamiento de AMLO con Trump al que tiene con Biden, la analista señala razones personales y políticas. “López Obrador no teme a Biden como temía a Trump. Y así, un discurso políticamente calculado de soberanía nacional y antiamericanismo es nuevamente más útil que costoso” , subraya al recordar que este año en México están en juego 15 gubernaturas y el control de ambas cámaras legislativas. “Puede convertir a Biden en un obstáculo y una distracción de la profunda recesión económica de México y los estragos del COVID-19″, advirtió.

Por otro lado, explica que el presidente de México podría haber anticipado ya críticas de la administración de Joe Biden, así que mejor prepara la mesa para que cuando empiecen las “presiones” por parte de la Casa Blanca, en temas de comercio o seguridad, pueda recurrir a denunciar la “intervención imperialista” y desviar así la atención de los verdaderos problemas que México enfrenta, como la crisis por el COVID-19.

Denise Dresser recuerda que ya ha habido reclamos a López Obrador por parte de Estados Unidos. Por ejemplo, cuando hace unos días decidió unilateralmente hacer pública la información que la justicia de ese país le entregó por el caso del general Salvador Cienfuegos, detenido en Los Ángeles el pasado octubre por presuntos nexos con el crimen organizado; enviado a México en noviembre y libre de señalamientos en los primeros días de 2021.

“Tres miembros salientes del gabinete de Trump adoptaron un tono igualmente áspero en una carta en la que condenaban a México por socavar los compromisos comerciales en el sector energético. En respuesta, López Obrador ha insistido en que México tiene el derecho soberano de determinar las políticas internas, a pesar de sus obligaciones bajo el USMCA. Su tono no ha sido colaborativo ni consensual sino beligerante”, añadió.

En general, la politóloga señala que el gobierno de Biden puede verse en la incómoda posición de, por una lado, pedir apoyo a México en temas como migración, y por otro, enfrentarlo en asuntos sobre democracia, derechos humanos, normas laborales y el cambio climático. “Si Biden decide intercambiar cooperación sobre inmigración por silencio sobre otros temas problemáticos, estará repitiendo el libro de jugadas de Trump y permitirá que los problemas se agraven” , reiteró.

“El equipo de Biden parece ajeno a la regresión democrática, la debacle económica y la pandemia descontrolada en México (...) El populismo nacionalista de López Obrador y el riesgo que representa para la democracia, el cambio climático y la lucha contra la corrupción están sorprendentemente ausentes de una agenda que supuestamente prioriza tales preocupaciones. Estados Unidos necesita una política de México diseñada para controlar los peores instintos de López Obrador y traerlo de regreso al redil norteamericano para asegurar un vecino política y económicamente estable”, refirió Dresser.





