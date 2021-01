Los muertos nos persiguen en México: la fuerte advertencia de Jorge Ramos en el New York Times

Jorge Ramos, periodista de Univisión (Foto: Archivo)

“Déjenme ser brutalmente claro: no es normal tener en un año más de 34,000 muertos por la violencia y más de 155,000 por el coronavirus . No lo es. De lo que se trata es de complicarle las cosas a la muerte. Alejarla. No abrirle espacios. Ponerle un basta”. Es la enérgica advertencia que hace el periodista mexicano Jorge Ramos, ante las cifras de muertos registradas en México en el último año.

En un artículo de opinión titulado Los muertos nos persiguen en México, publicado este fin de semana en el diario estadounidense The New York Times, el también escritor habló sobre las principales –y alarmantes– causas que actualmente son responsables de los cientos de miles de asesinatos en el territorio mexicano: el crimen organizado y el COVID-19. “Y son tantos los muertos que, de pronto, parece algo normal que alguien sea asesinado o que fallezca luego de contraer el coronavirus” , sostuvo al inicio de su escrito.

Por un lado hizo hincapié en que lo que le dijo el presidente López Obrador en una de sus conferencias de prensa de hace un año, el 15 de enero de 2020: “Este año van a haber resultados”. No obstante el periodista señala que los resultados no estuvieron ni cerca de lo esperado.

Y es que en cuestión de feminicidios en 2020 hubo 969, según cifras oficiales, uno más que los 968 registrados durante 2019. Respecto a homicidios dolosos, indica, sí hubo una disminución pero bastante pequeña: en 2020 se reportaron 34,515 y en 2019 fueron 34,648. “Claro, hay que celebrar cada vida humana que se salva. Pero la cifra de asesinatos el año pasado sigue siendo brutal . Altísima. Aunque haya disminuido, no puede ser considerada un éxito ”, subrayó.

“México es un país sumamente violento, y la crisis se hace más urgente cuando la justicia no está a la altura. Alrededor de nueve de cada diez homicidios dolosos quedaron impunes en 2019, de acuerdo con la organización Impunidad Cero. El mensaje para los criminales es inequívoco: si tú matas en México no te va a pasar nada”, también consignó el periodista.

Entonces señala que no es tan congruente que el presidente López Obrador, con esas cifras de asesinatos, se jacte de que están atendiendo la problemática con éxito y que hay avances. Apunta como el presidente se anima así mismo señalando que de lunes a viernes él y su gabinetes está desde las 6 de la mañana reunidos atendiendo el problema. “Quizás más que horas invertidas en conversar, lo que se necesita es implementar una estrategia que considere los errores sistemáticos del pasado y del presente”, sugiere Ramos en su texto.

Y por otro lado, menciona la enorme tragedia que actualmente enluta al territorio azteca: el COVID-19 .

La preocupación en ese tema es por el acumulado de 1,857,230 casos confirmados desde el primer contagio y 158,074 muertes por esta enfermedad, que se registra en México.

Se trata del tercer país con más fallecimientos a causa del virus en todo el mundo. Además, de acuerdo con la Universidad de Johns Hopkins, es la segunda nación, a nivel global, con mayor letalidad a causa del COVID-19: 8.5%, es decir 17 personas muertas por cada 200 contagios. Con más de 15,000 contagios registrados en 24 horas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que en México “la tasa de positivos es muy alta y si se hicieran más pruebas probablemente sería mayor”.

Y por si fuera poco, la compañía de asesoría e información financiera estadounidense Bloomberg ha ubicado al país azteca como el peor para estar durante la pandemia. Enero es el tercer mes consecutivo que México ocupa esa posición en el Ranking de Resiliencia de Bloomberg. Dicho análisis evalúa a 53 países cuyas economías se consideran como las más preparadas para enfrentar la epidemia.

Jorge Ramos recuerda en su columna que la Organización Mundial de la Salud recomendó desde junio de 2020 el uso de mascarillas para reducir el riesgo de contagio, petición que, recalca, pudo establecerse desde el nivel federal en México, y que fuera el mismo presidente quien diera el ejemplo de usar religiosamente el barbijo, pero no fue así.

“Hace unos días, López Obrador anunció que había dado positivo por coronavirus. Le deseo una pronta y completa recuperación. Pero es imposible no ver su enfermedad como un reflejo de lo que ha pasado en el resto del país. Una vez que se reestablezca, el presidente haría bien en no solo usar tapabocas como ejemplo a la población, sino también buscar las rutas para rectificar el rumbo de las estrategia de su gobierno para enfrentar la crisis de salud y la crisis de violencia”.

En conclusión, el presentador de Univisión señala que para hacer frente y solucionar las crisis de las muertes en México el presidente debe tomar absoluta responsabilidad del asunto y asumir la pérdida de esas vidas, reclamando que, ya en el tercer año de su mandato, no es válido seguir culpando a sus antecesores.

“Los muertos nos persiguen en México y, en algunas ocasiones, nunca nos dejan en paz” , puntualizó el autor.

