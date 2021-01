CNDH urgió a la Fiscalía y al gobierno de Chiapas a esclarecer el feminicidio de Mariana Sánchez

La CNDH lamentó el feminicidio de Mariana (Foto: Twitter)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas y al gobierno de la entidad a esclarecer el feminicidio de Mariana Sánchez, pasante de medicina, quien fue hallada sin vida este 28 de enero.

A través de Twitter la dependencia lamentó la muerte de la joven, ocurrido en Ocosingo, Chiapas y urgió a las autoridades a tomar acción inmediata contra la violencia de género.

“En la CNDH lamentamos el #feminicidio de #MarianaSánchez en #Ocosingo #Chiapas. Es urgente que las autoridades tomen medidas contundentes contra #ViolenciaDeGénero. Exhortamos a @FGEChiapas y a @ChiapasGobierno para esclarecer los hechos. #JusticiaParaMariana #DefendemosAlPueblo [sic]”, dijo la Comisión.

Por su parte, la FGE informó esta tarde que, a través de la Fiscalía contra Homicidio y Feminicidio atrajo la carpeta de investigación relacionada a la muerte de Mariana para trabajar en ella.

La fiscal contra Homicidio y Feminicidio, María Guadalupe Cruz Acuña, informó que por instrucciones del fiscal general del Estado, Olaf Gómez Hernández, se agotarán todas las líneas de investigación hasta el total esclarecimiento de los hechos.

De acuerdo con la Fiscalía, a las 08:30 horas de este jueves, tras darse a conocer el evento, policías, peritos y Ministerios Públicos arribaron al lugar de los hechos, en la colonia Nueva Palestina, donde fue hallada Mariana.

Por su parte, Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas, no se ha pronunciado por los lamentables hechos. No obstante, ayer y hoy compartió en su cuenta de Twitter imágenes de las Mesas de Seguridad a las que asistió para salvaguardar a la población.

“Gracias a la suma de esfuerzos de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno en las #MesasDeSeguridad se garantiza la seguridad y el bienestar de las familias chiapanecas, a través de estrategias focalizadas y reforzando además las acciones operativas”, aseguró el funcionario.

¿Qué ocurrió con Mariana?

El feminicidio de Mariana Sánchez, ha vuelto a encender las alertas de violencia de género en México. Su deceso ha causado indignación y preocupación en la población, pues las autoridades siguen demostrando su incapacidad para ayudar a las víctimas.

De acuerdo a la información que ha trascendido, Mariana, quien realizaba su servicio social en la clínica de Nueva Palestina, había denunciado dos meses antes del hallazgo de su cuerpo, un ataque de abuso sexual por parte de uno de los miembros de la comunidad.

Sin embargo, la denuncia no progresó. Tras ello, solicitó apoyo de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas y a la Secretaría de Salud local, encargadas de su pasantía para que fuera cambiada de clínica y pudiera continuar sus actividades sin ser hostigada sexualmente. La solución de estos últimos fue enviarla un mes de vacaciones, sin goce de beca, sin resolver el problema, e incluso amenazándola de que no le liberarían sus documentos si no acababa su servicio social.

Por si fuera poco, las autoridades presumieron que su deceso se había tratado de un suicidio pese a que en su cuerpo, encontrado el 28 de enero, había señales de ahorcamiento y violencia, pues negaron la existencia de estas.

Lamentablemente la muerte de Mariana es el “primer” caso de probable feminicidio que estalla en los medios y redes sociales este 2021.

