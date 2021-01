La oposición en San Lázaro acusó a AMLO de minimizar riesgos de COVID-19

AMLO nunca usó cubrebocas salvo contadas excepciones en los meses que México ha atravesado la pandemia de COVID-19 (Foto: Cortesía Presidencia)

La oposición parlamentaria en México lamentó en las últimas horas el contagio de COVID-19 que sufrió el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, a quien le desearon pronta recuperación desde todos los sectores políticos, pero el mandatario también recibió críticas por su manejo de la pandemia.

“El Presidente ha sido irresponsable desde el principio de la pandemia, no sólo por llamar a la gente a no quedarse en casa, a darse abrazos, y haber recortado los recursos para el sector salud”, aseguró Verónica Juárez Piña, la coordinador de los diputados del opositor PRD (Partido de la Revolución Democrática).

“Pero también porque de manera absurda se ha negado a usar cubrebocas, cuando está demostrado que esta medida disminuye los riesgos de contagio”, aseguró. López Obrador pasó las primeras semanas de la pandemia, en marzo de 2020, minimizando al coronavirus. Sin embargo, después cambió su postura.

Juárez Piña le deseó pronta recuperación a AMLO, pero al mismo tiempo criticó su desempeño en el combate contra el coronavirus (Foto: Cortesía Cámara de Diputados)

Donde no cambió su postura fue en el uso del cubrebocas, que salvo excepciones como su viaje a Estados Unidos en julio de 2020, se ha negado a usar durante sus eventos públicos, donde participan autoridades de todos los niveles.

Apenas el 2 de diciembre, López Obrador aseguró en su habitual conferencia de prensa matutina que no usaba cubrebocas porque tanto su secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario y “zar del coronavirus”, Hugo López-Gatell, le habían dicho que no era “indispensable”. “Me dicen López-Gatell y Alcocer que no es indispensable, hay otras medidas, y yo pienso que es mejor la sana distancia y cuidarnos”, manifestó.

“Esta actitud asumida por López Obrador se ha reflejado en la manera en cómo su gobierno ha enfocado la crisis sanitaria, que lamentablemente tiene a México entre los países con el mayor número de contagios y decesos”, destacó Juárez Piña este lunes.

“Deseo una pronta recuperación del Presidente, espero que una vez superado el contagio, cambie su perspectiva y acepte que la única forma de superar la crisis sanitaria es sumando esfuerzos, acatando estrictamente las medidas preventivas”, dijo.

México está por superar las 150,000 muertes oficiales por COVID-19 mientras atraviesa su peor momento de la pandemia (Foto: Carlos Jasso/ Reuters)

Por último, pidió que López Obrador siga las acciones recomendadas por la comunidad científica y los organismos internacionales de salud. “Y que deje de centralizar la aplicación de las vacunas y usarlas con fines propagandísticos y electorales”, concluyó.

Mientras López Obrador anunciaba su contagio de COVID-19 este domingo, su Secretaría de Salud reportó 530 nuevos decesos asociados al coronavirus, así como 10,872 nuevos casos, con lo que las cifras acumuladas se elevaron a 149,614 muertes y 1,763,219 contagios registrados desde el inicio de la pandemia.

Frente a dicho panorama, Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, expresó que, con este resultado, el presidente del país “necesita tomar urgentemente medidas de prevención y con su ejemplo ayudar a generar consciencia en la sociedad mexicana”.

López Obrador nunca tomó con seriedad y responsabilidad la enfermedad: necesita asumir las consecuencias y tomar acciones para concientizar al país

La secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero sustituyó a AMLO en las "mañaneras" y aseguró que el mandatario sigue trabajando (Foto: Cortesía Presidencia)

El líder perredista mencionó que es una lástima que los “discursos frívolos” del mandatario mexicano “solo minimizaran la gravedad de la pandemia y ayudaran a crear irresponsabilidad e indiferencia”.

López Obrador aseguró en su momento que, además de seguir las medidas sanitarias como la sana distancia, el aseo y lavado de las manos, así como una alimentación saludable, también había otras recomendaciones que podía dar. “Estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus”, expresó.

Ante el “difícil panorama”, el PRD en la Cámara de Diputados solicitó a la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) acelerar los registros sanitarios para que gobernadores e iniciativa privada puedan comprar y aplicar vacunas contra COVID-19.

Mientras tanto, este lunes, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sustituyó al presidente mexicano en su habitual conferencia de prensa matutina. La mujer más poderosa del país aseguró que López Obrador se “encuentra bien y se encuentra fuerte”, resolviendo y atendiendo asuntos públicos, incluida su llamada con el presidente ruso Vladimir Putin.

