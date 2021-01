“Enorme mezquindad”: Claudia Sheinbaum criticó los ataques contra AMLO tras anunciar su contagio de COVID-19

Claudia Sheinbaum, alcaldesa de la CDMX (Foto: CDMX)

Luego del debate y los ataques en redes sociales generados a raíz de que el presidente de México anunciara su contagio de COVID-19, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, declaró que le parece “mezquino y terrible” que existan personas que utilicen esta noticia con fines políticos.

Asimismo, hizo mención de expresidentes y figuras públicas de oposición como Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto que “tuvieron una actitud distinta” aunque no están de acuerdo con las acciones del primer mandatario.

“Me parece mezquino utilizar la enfermedad de nuestro presidente para una crítica electoral, me parece terrible que una persona sea capaz de deshumanizarse tanto para poder utilizar la enfermedad de una persona, cualquiera que esta sea”, manifestó la alcaldesa.

“Hubo mucha gente de oposición, hasta Calderón o Peña, que pueden no estar de acuerdo con el presidente, pero su actitud es distinta, en cambio otras de una enorme mezquindad que me parece que no cabe eso en nuestro país. No estoy de acuerdo”, agregó.

Felipe Calderón deseó pronta recuperación por COVID-19 a AMLO (Foto: Twitter)

Posteriormente, dijo que más temprano se había comunicado vía mensaje con Beatriz Gutiérrez Muller, esposa de López Obrador, quien aseguró que el mandatario se encontraba estable. “Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo, mucha fuerza y cariño al presidente de la República”.

Cabe recordar que además de los expresidentes, al igual que su esposo, Margarita Zavala respondió en Twitter a Andrés Manuel: “Cuídese. Espero que se mejore”.

Por otra parte, el periodista Carlos Loret de Mola escribió: “Los mejores deseos de que se recupere pronto”. El comunicador León Krauze, quien en distintas ocasiones se ha manifestado en contra de la gestión de López Obrador, también respaldó los deseos de su colega.

José Antonio Meade y Ricardo Anaya, quienes compitieron en 2018 por la presidencia de la República, expresaron su solidaridad al darse a conocer el contagio del mandatario. En sus respectivas cuentas personales de Twitter expresaron:

“Le deseo una pronto recuperación al Presidente @lopezobrador_. Lo tendremos en las oraciones y estamos ciertos que todo saldrá bien”, indicó el ex candidato priísta, mientras que el excontendiente por el PAN escribió: “Le deseo una pronta y total recuperación al presidente @lopezobrador_. Le expreso mi solidaridad.”

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación (Foto: Presidencia de México)

Esta mañana, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció desde Palacio Nacional la habitual conferencia del presidente.

Sánchez Cordero subrayó que López Obrador sigue trabajando vía remota, y continúa al frente del gobierno de México. Además, informó que el primer mandatario se encuentra en Palacio Nacional recibiendo tratamiento y atención médica encabezada por el secretario de Salud, Jorge Alcocer.

Asimismo, mencionó que la esposa del presidente mexicano y quien también cumple con aislamiento social, ha dado negativo a la prueba del coronavirus. Aseguró que ya se están rastreado a las personas que tuvieron reciente contacto con López Obrador a menos de dos metros y durante un lapso mínimo de 20 minutos.

“Todos los que hemos estado en contacto con el presidente estamos siguiendo los protocolos y seguiremos estrictamente las indicaciones que nos dé el equipo del Sector Salud”.

La titular de Gobernación aseguró que el presidente mexicano se “encuentra bien y se encuentra fuerte”, resolviendo y atendiendo asuntos públicos, como lo es la conversación telefónica que entabló con el mandatario de Rusia, Vladimir Putin.

