Calderón acusó a Clara Luz Flores de Morena de vacunarse contra el COVID-19; Es fake news, respondió ella

El ex presidente, Felipe Calderón Hinojosa, aseguró que diversos militantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido del presidente, Andrés Manuel López Obrador, se han saltado la fila en la aplicación de vacunas del COVID-19.

“La candidata en NL @claraluzflores dijo estar ya vacunada (borró su tweet). También ya han sido vacunados una regidora de Acapulco y un alcalde de Sinaloa, todos miembros de @Morena, nada que ver con el personal de salud. ¿Hay un sesgo partidario en la aplicación de las pocas vacunas?”, expresó en su cuenta de Twitter.

Clara Luz Flores, candidata a la gobernatura de Nuevo León por la Coalición Juntos Haremos Historia, fue criticada por varios internautas de haber recibido la vacuna del COVID-19, luego de supuestamente expresarlo en sus redes sociales.

En la noche del domingo, la candidata informó que se mantendría en aislamiento social y se sometería a una prueba para detectar la enfermedad, esto luego de notificarse que López Obrador, con quien sostuvo una reunión durante su gira por el estado el 23 de enero, diera positivo al coronavirus.

Sin embargo, la funcionaria negó estas acusasiones y detalló que cuenta con anticuerpos altos contra la enfermedad por haberla padecido un año atrás y no por ser inmunizada como se le señala.

“Reitero mis mejores deseos para que Dios ayude a recuperarse pronto al Presidente. Como conocen el año pasado ya tuve #Covid y mis anticuerpos siguen altos. NO ME HE VACUNADO. La publicación que circula en redes es falsa, es de los mismos que se oponen a las mujeres y al cambio”, aseveró en su cuenta de Twitter.

Cabe resaltar que esta no sería la primera ocasión que se acusa a algún militante de Morena de “saltarse la fila” para la aplicación de vacunas.

El pasado 18 de enero, Patricia Batani Giles, regidora de Morena en Acapulco, Guerrero, fue acusada por la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández Mora, ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido por recibir la vacuna contra el COVID-19 sin pertenecer al personal de salud de primera línea.

Esto luego que la imputada presumiera en su cuenta de Facebook el momento de su vacunación con la leyenda: “Finalmente ya, y vamos por la segunda dosis en 21 días. Gracias a las compañeras enfermeras del Hospital General de El Quemado”. La publicación fue eliminada poco después de su perfil.

“Si está afiliada a morena, presentaré una queja ante la @CNHJ_Morena contra la regidora de Acapulco que se vacunó sin ser parte del personal de salud. No somos ni seremos jamás iguales, pero para eso hay que señalar a quienes se comportan como los de antes.”, expresó en sus redes sociales.

El 19 de enero, el alcalde de Escuinapa, Sinaloa, Emett Soto admitió haber sido inmunizado contra el COVID-19 en el Hospital General del municipio a pesar de no estar activo en labores médicas. El funcionario alegó que también se ejerce como médico internista en sus tiempos libres, por lo que se expone al atender a pacientes con esta enfermedad.

Días después, volvió a ser criticado luego que se difundieran imágenes de una fiesta por su cumpleaños: “¿Qué tiene de malo una fiesta si se está cumpliendo con el protocolo?”, así fue como se justificó ante las acusasiones.

De acuerdo con lo reiteradamente informado por las autoridades gubernamentales, la primera fase del plan de vacunación contra el COVID-19 implica inmunizar a todo el personal de salud de 11 categorías en las 32 entidades federativas para finales de este mes. Posteriormente, se continuarán con los adultos mayores de 60 años en el periodo de febrero a abril.

