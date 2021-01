“¿Qué tiene de malo?”: habló el alcalde de Sinaloa que organizó fiesta masiva tras vacunarse contra COVID-19

“¿Qué tiene de malo una fiesta si se está cumpliendo con el protocolo?”, fue la excusa que dió ante la prensa el alcalde morenista de Escuinapa, Sinaloa, luego de que se difundieran en redes sociales imágenes de una fiesta por su cumpleaños organizada por el funcionario.

Además, el edil también ha causado el descontento de las y los habitantes de Sinaloa, así como de otros usuarios de redes sociales, luego de que se reveló que el funcionario se saltó la fila de vacunación, alegando que, al ser médico internista (aunque no ejerce actualmente), atiende pacientes con COVID-19 en sus ratos libres.

El descontento generado por las declaraciones del edil, han causado que en la plataforma Change.org se haya lanzado una petición al Congreso de Sinaloa para la destitución de Emmett Soto.

A la fiesta, según reveló Grupo Fórmula, acudieron también el secretario del Ayuntamiento, Saúl Acosta Alemán; el director de Bienestar Social, Ernesto Marrufo; el director de Obras y Servicios Públicos, José Guadalupe Ríos y otros personajes de la vida pública de Sinaloa.

Emmett Soto declaró que desconoce la cantidad de personas que acudieron a su fiesta, pero intentó alegar que “En las fotos que ustedes subieron no había gente, la economía del Municipio tiene que seguir, la actividad tiene que seguir, esto no se puede parar, los centros de fiesta continuarán aperturados”.

También se excusó diciendo que en el municipio de Escuinapa sólo había un caso activo de COVID-19. Actualmente, Sinaloa se encuentra en semáforo naranja de riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2, con 29,998 casos acumulados y 941 casos activos. En Escuinapa, la cifra es de 355 casos confirmados acumulados, con 2 casos activos y 69 sospechosos.

Según el alcalde, “El local tiene que cumplir con las medidas y se cumple con las medidas, en las mesas también, es un ciudadano como cualquier otro festejándose”, fue otra de las justificaciones que expresó ante la prensa.

Acerca de la su vacunación contra la COVID-19, en entrevista para el programa de radio Espacio Informativo, explicó que “Yo venía en la lista, porque así el doctor [Wilfrido Delgado Pardo] lo consideró, porque obviamente él se va apoyar en la gente que lo apoya, y yo a pesar de no estar de manera activa en el hospital, seguía yo apoyando, entonces, creo que es justa, no hay salto de fila, no hay ningún influyentísimo, no están vacunando al alcalde, están vacunando al médico que apoya”.

El plan nacional de vacunación contempla que las primeras personas en ser protegidas serán aquellas que pertenezcan al personal médico y de salud que atienda directamente a personas contagiadas con las COVID-19. Según las autoridades sanitarias, se tiene contemplado que a finales de este mes se logre vacunar a ese primer grupo prioritario para después poder empezar a vacunar a las personas mayores de 60 años.

CULIACÁN, SINALOA, 13ENERO2021.- Daniela Castro, enfermera asignada al área de vacunas del Hospital de la Mujer en Culiacán, fue la primer integrante del Ejército blanco a la cual se le aplicó la vacuna contra el Covid-19. El Gobierno de México envió ayer el primer paquete de 8 mil 800 vacunas y hoy en la mañana inició el programa de vacunación en dicho hospital. Los primeros en recibir la dosis contra el virus será el personal médico de 26 unidades médicas del estado. FOTO: JUAN CARLOS CRUZ /CUARTOSCURO.COM

Aunque Emmett Soto no forma parte del personal de salud, el Dr. Wilfrido Delgado Pardo, lo incorporó a la lista de personas candidatas a ser vacunadas. Wilfrido era el director del Hospital General de Escuinapa, sin embargo, fue retirado de su puesto junto a su subdirector, el Dr. Jesús Melgoza.

Ante esto, Emmet Soto también declaró a la prensa que “apoyo al director que acaban de cesar por una falta de criterio por parte del secretario [de Salud], pidiendo disculpa, cuando se debe de pedir disculpa por la falta de pruebas en el estado, por los fallecidos en el estado, se debe de pedir disculpa por la burocracia en hospitales de gente con COVID-19”.

