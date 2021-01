“Acto inhumano”: Jaime Bonilla acusó a la Cruz Roja de no entregar cadáver por falta de pago

(Foto: captura de pantalla Videoconferencia Jaime Bonilla)

Jaime Bonilla Valdez, Gobernador de Baja California, señaló que la Cruz Roja Mexicana de Tijuana retiene un cadáver porque exige el pago total de la cuenta por los servicios brindados.

Durante una transmisión en vivo, expuso el desglose de gastos expedido por el organismo, que se eleva a 865,799 pesos por servicios de cirugías, limpieza, material médico, medicamentos y radiografías de un hombre llamado José de Jesús Custodio Jiménez. Cabe mencionar que los familiares realizaron anticipos por 320,000 pesos, por lo que el adeudo quedó en 545,799 pesos.

“El paciente falleció y a su hijo no le quisieron entregar el cuerpo hasta no finiquitar la factura aún cuando emitió anticipos por 320,000 pesos (...) este es un acto inhumano, no colaboraremos con ellos si no son más humanos”, señaló el mandatario.

Jaime Bonilla indicó que el hijo del fallecido realizó la denuncia a través de Facebook, por lo que el secretario de Salud estatal, Alonso Pérez Rico, se comunicará con la Cruz Roja para conocer este caso y el de otras personas que pasen por una situación similar.

“Los directivos se comprometieron con nosotros a sensibilizarse. Lo que estamos viendo aquí es una factura de hospitalización de Cruz Roja que entabla costos, pero seguramente los directivos no están familiarizados y por supuesto que no avalan este tipo de prácticas”, declaró el especialista de la salud estatal.

Según la información del Gobernador de Baja California, a la familia de José de Jesús le pidieron 150,000 pesos para entrar al hospital del organismo mencionado.

El mandatario lamentó lo ocurrido y señaló que la Cruz Roja “se fundó con el propósito de ayudar a los soldados en guerra, en epidemias, en desastres naturales, pero no dejar que saquen el cuerpo (...) la Cruz Roja tiene que limpiar su administración”.

“Cruz Roja Tijuana: Si tus donativos son para el pueblo, no sé qué tipo de ayuda es lucrar con mi padre y no liberar el cuerpo hasta que paguemos. Años anteriores doné equipo médico, ¿les parece justo? Se pasan de hipócritas, todo lo metieron a cuota de recuperación”, compartió, por redes sociales, el hijo de Custodio Jiménez.

En la misma videoconferencia de prensa, las autoridades informaron que al momento, la entidad cuenta con un total de 1,489 casos activos, 6,448 defunciones y 39,240 casos confirmados de coronavirus.

En cuanto a la vacunación del personal médico, Pérez Rico reportó que hasta el 22 de enero han sido aplicadas dos 1,460 vacunas contra COVID-19, cifra que equivale al 84.1% de las dosis que llegaron a la entidad esta semana.

En ese sentido, tras el anuncio presidencial de permitir a los estados y a la iniciativa privada la compra de dicha vacuna a la industria farmacéutica, Bonilla anunció que iniciará gestiones para adquirir dosis extras a las recibidas en el Plan Nacional de Vacunación.

Cabe recordar que esta entidad permanece en color naranja del semáforo epidemiológico, por el riesgo alto de contraer coronavirus.

Este sábado 23 de enero, la Secretaría de Salud federal, informó que ya suman 149,084 defunciones confirmadas en México por coronavirus y que hay 1,752,347 casos acumulados. De tal modo, en las últimas 24 horas se sumaron 1,470 nuevos decesos y 20,057 contagios.

Según la dependencia federal, la letalidad para la primera semana epidemiológica del 2021 es de 7%, lo que significa que por cada 100 personas contagiadas de coronavirus, siete no logran superarlo y fallecen a consecuencia de las complicaciones de la enfermedad.

