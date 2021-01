Morena miente al decir que cedió sus tiempos de Radio y TV al gobierno federal por COVID-19: PRI

El PRI acusó a Morena de engañar a los mexicanos al asegurar que cedió sus tiempos de Radio y TV para que el gobierno federal hable de la pandemia del COVID-19 (Foto: Cuartoscuro)

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) aseguró que Morena, partido creado por Andrés Manuel López Obrador, ha engañado a los mexicanos al decir que cedió sus espacios de radio y televisión al Gobierno federal para que se informe sobre el tema de la pandemia de COVID-19.

A través de su cuenta de Twitter, el PRI escribió: “¡Morena no para de lucrar con la pandemia! Ahora quisieron engañar a los mexicanos diciendo que habían cedido espacios de radio y televisión para atender la emergencia del COVID-19. ¡MENTIRA!. #MorenaNoDaUna por eso recurren al engaño. ¡El 6 de junio lo van a pagar en las urnas!”, acusa el mensaje.

Esto ocurre luego de que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a Morena bajar un spot en donde aseguran que el espacio fue cedido para que se de información de salud, cuando en realidad no ha puesto a disposición dichos tiempos, calificándolo como “uso indebido de la pauta”.

El pasado mes de diciembre, Morena aseguró que pondría a disposición de las autoridades sanitarias sus tiempos oficiales en radio y televisión, para que puedan transmitir información sobre la pandemia de COVID-19 que afecta al país, tal y como había solicitado a inicios de ese mismo mes el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“Apoyamos la iniciativa del presidente, para que los tiempos oficiales del INE (Instituto Nacional Electoral) y las prerrogativas correspondientes a partidos políticos en radio y televisión en estos momentos de emergencia sanitaria, sean destinados a las autoridades para informar a la población de las medidas preventivas y del cuidado de la salud”, informó Mario Delgado, dirigente nacional morenista.

“Morena renuncia a sus tiempos de radio y televisión en esta temporada de invierno para que podamos detener los contagios que estamos viviendo”, reiteró el presidente nacional del partido. Para ello, Delgado envió una carta al Consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.

Todas las mañanas en tu correo: suscríbete al newsletter de Infobae México

(Foto: Cuartoscuro/ Especial)

Este viernes 22 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió de nueva cuenta en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) al asegurar que esa institución quiere “censurarlo” de manera “abierta y descarada”, al pretender que no hable sobre la importancia de la democracia en el país.

Al preguntarle su opinión sobre la autorización de tribunales locales para que alcaldes en Coahuila puedan reelegirse, decisión que revirtió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el mandatario mexicano declinó hablar del tema, al asegurar que el INE “anda con ánimos de censurarlo”.

“No voy a opinar sobre el tema porque andan los del INE con ganas de censurarme, quieren que no haya mañaneras o que esté limitada mi participación, que solamente hable de algunos temas.. que yo no hable de la democracia, imagínense, la democracia es sinónimo de libertad.. entonces no quieren que yo hable de eso.. Entonces vamos a esperar a ver qué resuelve el Tribunal Electoral”, señaló durante la conferencia mañanera de este 22 de enero.

López Obrador consideró que se debe hablar de la importancia de la democracia y de que haya elecciones limpias.

MÁS DE ESTE TEMA:

INE: qué sí y qué no puede decir AMLO durante el proceso electoral

AMLO acusó al INE de una “censura abierta y descarada” por limitar sus “mañaneras” en tiempos de elecciones

Mapa interactivo de las elecciones en México 2021: todos los cargos en disputa estado por estado