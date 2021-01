Las duras críticas de FRENAAA, Brozo y el PAN ante el récord de muertes por COVID-19 en México

Critican resultados de la pandemia en México (Foto: EFE / Sáshenka Gutiérrez)

Con la ruptura del registro de muertes por COVID-19 en 24 horas, los detractores de la administración de Andrés Manuel López Obrador ya manifestaron su enérgico rechazo al plan contra la pandemia.

Desde distintas trincheras: partido político, medios de comunicación y organización civil, parte de los representantes más vociferantes de la llamada oposición no esperaron a manifestar su desagrado de los resultados de la pandemia que llegó a México el pasado 27 de febrero.

Y es que durante la conferencia vespertina de este jueves 21 de enero, la Secretaría de Salud (SSa) informó que el SARS-CoV-2 ha dejado un saldo de 1,711,283 casos confirmados acumulados y 146,174 muertos. Lo que significa que en un día se agregaron 1,803 deceso, lo que representa un nuevo récord en toda la pandemia.

Continua la campaña de vacunación contra el COVID-19 en México (Foto: EFE / Luis Torres)

Esta cifra atiende al repunte de la enfermedad, mismo que se presentó desde octubre del año pasado y no se ha detenido a pesar de que ya inició la jornada nacional de vacunación contra la nueva cepa de coronavirus.

De tal modo que Marko Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional ( PAN ), el Frente Nacional Anti AMLO ( FRENA ) y Víctor Trujillo ( Brozo ) ya manifestaron su criterio contra el trabajo del gobierno de la 4T en materia de combate epidemiológico.

“México tiene su peor día de muertes y nuevos casos por COVID-19. ¿Ya aceptarán que es una tragedia y su estrategia no está funcionando o se seguirán premiando por su insensibilidad e incapacidad?” , escribió el líder del blanquiazul en su cuenta oficial de Twitter.

Por su cuenta, el movimiento que dirige el empresario de Nuevo León, Gilberto Lozano insistió en su discurso de solicitar la renuncia del presidente.

El presidente del PAN denostó los resultados de AMLO con la pandemia (Foto: Twitter / @MarkoCortes)

“Hoy récord de muertes por COVID. 1,803 solo en las últimas 24 horas. AMLO corrupto. FRENA te pregunta; ¿ Ves domada la pandemia, sigues viendo aplanada la curva? Si tienes dignidad; RETIRATE YA, tú y tus cuatreros, antes que el pueblo te cobre la factura” .

Finalmente, el actor que da vida al payaso más famoso de las noticias en México aseguró que habrá un “juicio” por el resultado obtenido hasta ahora.

“1,803 fallecimientos en las últimas 24 horas. Cifra ‘oficial’ de muertes hasta hoy: 146,174. No existe aún una maroma, ni vacuna o porra de aduladores, que los pueda salvar del juicio que les espera”.

Por un lado, el líder del PAN ha sido una de las voces más constantes en descalificar todas las estrategias del gobierno de AMLO en cualquier rubro: seguridad, economía, bienestar social, etc. De tal modo, que el manejo de la pandemia no escapa a sus señalamientos; sin embargo, no existe una contra propuesta en cuanto a la resolución de la crisis sanitaria generada por el virus, pues el fenómeno del repunte se presentó en numerosos países del hemisferio norte como Italia, Alemania, España o Inglaterra, naciones en donde los casos tuvieron una tendencia a la baja durante la segunda mitad del 2020.

FRENAAA insiste en que AMLO renuncie (Foto: Archivo)

Por su cuenta, Trujillo insistió abonó a su discurso de descalificación a López Obrador después de estelarizar episodios de denostación al gobierno federal y a la figura presidencial a través del medio que le brindó la plataforma para salir al aire: LatinUS.

Finalmente, FRENAAA continúa en pie de lucha para exigir la salida del presidente por una vía pacífica; sin embargo, en distintos medios de comunicación ya se ha postulado que el cargo de jefe del ejecutivo federal es un puesto irrenunciable.

Finalmente, la SSa insiste en que hasta que la vacunación no sea aplicada a toda la población el COVID-19 continuará siendo un factor de riesgo para los habitantes de México, por eso insisten en incentivar las medidas de confinamiento, higiene y sana distancia.

