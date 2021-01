COVID-19 en Jalisco: 85% del personal médico de primera línea estará vacunado para el 23 de enero

El 85% del personal de salud de primera línea contra COVID-19 en Jalisco estará vacunado el próximo sábado, aseguró Enrique Alfaro (Foto: Cuartoscuro)

Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, aseguró que para el sábado 23 de enero estará vacunado el 85% del personal sanitario que atiende a personas infectadas con la enfermedad de coronavirus.

A través de un video publicado en redes sociales, el mandatario señaló que faltarán un poco más de 2,000 dosis para cubrir a dicho sector en su totalidad.

“Sobre el tema de vacunación, decirles que con las vacunas que llegaron en este último bloque estamos llegando a cubrir el 85% del personal COVID-19 de primera línea de batalla. Es decir, a los doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, al personal que está atendiendo a los pacientes con la enfermedad, que son hoy nuestra prioridad.

El sábado que termina la vacunación estaremos cubriendo al 85% de la primera línea de atención. Nos faltarán todavía un poco más de 2,000 dosis para poder cubrir al 100%, que incluye a personal de hospitales privados, de la cruz verde, de la cruz, roja, de todas las áreas de emergencia ya se están vacunando y vamos a terminar en un par de días”, manifestó el funcionario.

Enrique Alfaro celebró los acuerdos logrados en coordinación con el gobierno federal (Foto: Captura de pantalla)

Luego de sostener una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Enrique Alfaro destacó que se llegó a acuerdos importantes en materia de seguridad y salud.

Indicó que, de la mano de las autoridades sanitarias federales, se está trabajando en una estrategia de contención de la enfermedad y aplicación de la vacuna en áreas metropolitanas del país, pues son zonas en donde está concentrada “la mayor parte del problema”.

Lo que queremos es trabajar con el gobierno de la República para poder acelerar el ritmo y priorizar la aplicación de las vacunas en estos lugares en donde el potencial de riesgo es mucho mayor”, explicó el gobernador. Además, agradeció la disposición y amabilidad del presidente durante la conversación, y aseguró que “más allá de las diferencias que puede haber en nuestras posturas políticas, lo mejor para Jalisco y para México es trabajar juntos

Jalisco es el tercer estado con más muertes por coronavirus a nivel nacional (Foto: EFE / Francisco Guasco)

De acuerdo con la información proporcionada por el mandatario estatal, en Jalisco se registró una ocupación hospitalaria de 58.2% en camas generales y de 72.5% en unidades de cuidados intensivos por coronavirus.

Para fortalecer la atención a pacientes graves, Alfaro Ramírez dio a conocer que se han adquirido 35 ventiladores y 39 más a través de donaciones.

Aunado a esto, negó que as disposiciones de confinamiento e higiene determinadas para frenar la propagación de la COVID-19 fueran a suspenderse, pues “no son por gusto, no van a resolver nada saliendo, como han convocado algunos, a manifestarse; como si no tuviéramos conciencia de que salir y juntarse es elevar el nivel de riesgo de ustedes mismos. No hay nada que sea un asunto de voluntad del gobernador”.

A nivel nacional se registraron 1,688,944 casos positivos y 144,371 defunciones causadas por el virus SARS-CoV-2 (Foto: Reuters / Daniel Becerril)

De acuerdo con la Secretaría de Salud (SSa), hasta este jueves 20 de enero se han confirmado 173,406 contagios y 7,319 muertes por coronavirus en Jalisco. Adicionalmente se contabilizaron 307,878 casos negativos y 21,757 sospechosos.

A nivel nacional, se registraron 1,688,944 casos positivos y 144,371 defunciones causadas por el virus SARS-CoV-2.

En cuanto a los contagios activos, la dependencia sanitaria estimó que 108,991 (6%) pacientes presentaron síntomas en los últimos 14 días, lo cual representa a personas que potencialmente contribuyen a la transmisión del virus.

Durante la rueda de prensa diaria desde Palacio Nacional, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que ya se han aplicado 501,030 dosis de la vacuna para prevenir el contagio de coronavirus en México.

