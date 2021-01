Situación sanitaria y económica en México no mejora: BBVA redujo a 3.2% su estimación de crecimiento para 2021

En México, la pandemia de coronavirus (COVID-19) está lejos de poder ser controlada. Muestra de ello es que 29 de los 32 estados del país registran un alta alza de contagios y hospitalizaciones, provocando que las autoridades apliquen medidas de contingencia más estrictas como el cierre de negocios no esenciales.

Esta caída en la movilidad y en la actividad comercial naturalmente seguirá empeorando la situación económica del país en 2021, de acuerdo con BBVA México.

Carlos Serrano, economista jefe del grupo financiero, presentó este jueves en videoconferencia el informe “Situación México”. Señaló que a diferencia de lo que prevé la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la compañía calcula que el país tendrá una nueva caída de 0.8%, entre enero y marzo, respecto al último trimestre, por efecto del confinamiento.

Precisó que la recuperación económica depende, principalmente, del manejo de la pandemia y del proceso de vacunación; y si bien México ya inició esta etapa, es de los países que más lento lo aplican.

Ante este escenario, BBVA redujo su estimación de crecimiento de para este año de 3.7 a 3.2 por ciento. Incluso, Serrano dijo que la expansión del Producto Interno Bruto (PIB) podría ser menor si no se vacuna a más del 70% de la población hacia el tercer trimestre del año.

En cuanto al PIB per cápita o ingreso por habitante, comentó que la recuperación vendrá hasta 2026 o 2027, ante el débil dinamismo que se refleja en la economía.

La recuperación de la economía viene muy lenta e incompleta, vemos más riesgos a la baja. Nosotros creemos que el PIB prepandemia se puede alcanzar hasta 2023 o 2024 y en términos per cápita hasta 2026 o 2027, es decir, esta crisis va a tener un efecto de alta duración, donde nos va a llevar mucho tiempo recuperar el nivel de crecimiento previo al COVID-19

A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado que a finales de marzo se recuperará el empleo formal que había antes del COVID-19, el analista estima que la recuperación de los 20.5 millones de trabajos formales se va a dar hasta 2023; es decir, tardará dos o tres años, lo que implica que la economía se está recargando más en la informalidad.

Agregó que en adelante será necesario mejorar la confianza y los niveles de inversión en el país a fin de aumentar los niveles de empleo, así como otorgar garantías por parte de la banca de desarrollo para poder otorgar créditos para capital de trabajo a las pequeñas y medianas empresas.

La inversión se ha debilitado por una serie de decisiones de política pública que han generado incertidumbre entre los inversionistas y que ya venían resultando en una caída de la inversión desde antes de la pandemia. Si no se logran revertir estás señales de incertidumbre, de que las reglas del juego pueden cambiar a la mitad del partido, esta no se va a recuperar y por lo tanto los empleos no mejorarán