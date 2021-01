“¿Por qué no se largan?”: Chumel Torres cuestionó a quienes se quejan de Twitter

El influencer Chumel Torres, cuestionó a quienes no les gusta Twitter (Foto: Instagram@chumeltorres)

El youtuber José Manuel Torres Morales, más conocido como Chumel Torres ahora preguntó descortésmente a quienes no les gusta Twitter, que por qué no se van de la red social, en lugar de estarse quejando todo el tiempo de ella.

A través de su cuenta, el también comediante dijo:

“Oigan, y si twitter se les hace tan horrible, vendido y manipulado… ¿por qué no se largan?”, apuntó.

Tras ello, cientos de personas comenzaron a responderle y hacerle cuestionamientos basados en su misma lógica, tomando comentarios que ha hecho con anterioridad. Por ejemplo, un usuario le preguntó por qué no se iba de México, si ha externado cierto desprecio a lo mexicanos y hasta en la ropa que usan.

“Si sueñas con Nueva York y con Europa. Te quejas de nuestra gente y de su ropa. Vives amando el cine, arte del Normandie. Si eres artista y los indios no te entienden. Si tu vanguardia aquí no se vende. Si quieres ser occidental de segunda mano ¿Por qué no te vas, no te vas del país?”, le dijo un internauta a Chumel.

Su tuit fue respondido por cibernautas (Foto: Twitter)

Sin embargo, la mayoría de cibernautas que comentaron estuvieron a favor del influencer, señalando que por ello existen otras redes sociales.

“Exacto, es como si te asustan las películas de terror y entras al cine a ver una!!”; “Porque creen que las redes sociales son un derecho y que se tienen que ajustar a sus caprichos personales”, respondió otro usuario.

Otros más acertaron señalando que el comentario de Chumel Torres estaba dirigido a las recientes quejas del presidente Andrés Manuel López Obrador a la plataforma y a Hugo Rodríguez Nicolat, embajador de Política Pública de Twitter para México y Latinoamérica, y quien según el tabasqueño es el supuesto director de Twitter.

Y es que en la conferencia matutina del 20 de enero, el mandatario presentó el currículum de Rodríguez Nicolat, para mostrar que había asesorado al Presidente del Senado durante 1 año, entre el 2004 y el 2005. En ese periodo, quien estuvo al frente de la Cámara de Senadores fue Diego Fernández de Cevallos.

Algunos usuarios señalaron que se refería al presidente (Foto: Twitter)

Además, acusó que trabajó como Coordinador de Proyección Internacional del PAN, y antes de formar parte de Twitter, estuvo en el área de logística de la transición presidencial durante el año 2006, cuando Felipe Calderón Hinojosa tomó el poder.

Tal pasado laboral fue suficiente para el presidente, para solicitar públicamente que hiciera su trabajo profesionalmente y no promoviera las granjas de bots.

No obstante, la tarde de ese mismo día la red social lanzó un breve comunicado, en donde señaló que “la labor de nuestros voceros es únicamente compartir las decisiones con el público y responder preguntas. Y la nuestra es tener equipos que cuenten con una trayectoria relevante”.

Chumel ha criticado innumerables veces al presidente (Foto: Instagram @chumeltorres / @_lopezobrador)

Pese a que el evento dio mucho de qué hablar, no ha sido el único encontronazo que el presidente ha tenido contra la plataforma, pues anteriormente se quejó de esta tras haber bloqueado la cuenta de su ex homólogo, Donald Trump.

“No me gustó ayer lo del asunto del Capitolio, nada más que respeto, respeto, pero no me gusta la censura, no me gusta que a nadie lo censuren y le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o en Face, no estoy de acuerdo con eso, no acepto eso”, declaró a inicios de enero.

Refirió que se había tratado de censura y que la situación no debía ser así, ya que en lugar de callar, se debería asegurar la libertad de expresión.

