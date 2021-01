Operativo en Xalapa dejó un saldo de seis presuntos secuestradores muertos y dos arrestados; liberaron a las seis víctimas

El operativo se extendió, momentos más tarde, hasta la zona habitacional conocida como El Tejar (Foto: EFE/ Str)

Este miércoles, cinco presuntos secuestradores fueron asesinados a balazos durante un enfrentamiento contra agentes de Seguridad Pública en Veracruz después de que se registró un plagio sobre la avenida Arco Sur, en el municipio de Xalapa.

El ataque ocurrió alrededor de las 13:00 horas. Una alerta a los servicios de emergencias, a través del 911, denunció que hombres armados, a bordo de un vehículo color azul y otro color negro, habían secuestrado a una persona en la vía.

Elementos de la Policía Estatal arribaron para implementar un operativo en la zona, cercana a las inmediaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz.

El operativo se extendió, momentos más tarde, hasta la zona habitacional conocida como El Tejar. A las 15:00 horas, los uniformados lograron localizar a los presuntos criminales en la calle Río Coatzacoalcos.

Se reportó una balacera en el lugar: terminó en la calle Papaloapan, donde fueron acribillados los cinco presuntos secuestradores (Video: Twitter/@fullmunkiller)

Se reportó una balacera en el lugar: terminó en la calle Papaloapan donde, de acuerdo con el diario Noreste, fueron acribillados los cinco presuntos secuestradores. Tras el enfrentamiento fueron asegurados un vehículo azul y otro negro.

Además, los agentes policiales habrían logrado ubicar la casa de seguridad donde rescataron a las seis personas que se mantenían privadas de su libertad.

La Secretaría de Seguridad Pública de la entidad federativa, según el medio, confirmó esta tarde la liberación de las seis víctimas del secuestro, la muerte de los cinco presuntos secuestradores, y el arresto de otros dos.

Las víctimas de secuestro disminuyeron 8.8 por ciento, al pasar de 102 en noviembre a 93 en diciembre pasado. Asimismo, las carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías y procuradurías del país por este delito se redujeron, según reportó Alto al Secuestro.

Los agentes policiales habrían logrado ubicar la casa de seguridad donde rescataron a las seis personas que se mantenían privadas de su libertad (Foto: Twitter/@HugoDemetrioCa1)

En su más reciente informe, la organización advierte que los estados con mayor incidencia en secuestros fueron Estado de México, con siete; Veracruz, con 12; Oaxaca, con seis; Guerrero, con cinco; y Tabasco, Sinaloa y Ciudad de México, con cuatro respectivamente.

En contraste, las entidades de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Guanajuato, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán no acumularon ningún delito de este tipo.

La disminución del delito de secuestro podría deberse, según la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, a las inconsistencias en el registro de los crímenes.

“Recordemos que a partir de marzo en muchas Fiscalías destinaron gente a otras actividades y no laboraron muchas unidades antisecuestro y esto indudablemente desalienta a la gente a poder denunciar porque pasan horas y horas, esto ahora es un supuesto, porque no tenemos un dato para poderlo probar, la forma de hacer es entrevistar a quienes no quisieron denunciar”, reveló.

La Secretaría de Seguridad Pública de la entidad federativa, según el medio, confirmó esta tarde la liberación de las seis víctimas del secuestro, la muerte de los cinco presuntos secuestradores, y el arresto de otros dos (Foto: Captura de pantalla)

También, la activista especificó que que las políticas de las autoridades para detener a las bandas de secuestradores ha fallado debido a la baja de capturas.

Los documentos revelan que desde que inició la administración de Andrés Manuel López Obrador se han registrado 3,217 secuestros, es decir, diariamente se han cometido cuatro raptos en el país, 30 semanales y 129 mensuales.

En un comparativo, la organización estableció que con López Obrador se han reportado 128 por ciento más secuestros que en el periodo de Felipe Calderón (2006-2012), que registró 1,409 y 37 por ciento menos que Enrique Peña (2012-2018), que acumuló en dos años 5, 144 plagios.

Mientras la organización Alto al Secuestro registró 79 secuestros en total, las autoridades sólo revelaron la cifra de 55.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Joe Biden firmó sus primeros decretos como presidente de Estados Unidos

Las huellas de Caro Quintero y El Mayo en CDMX: una tonelada de cocaína y dos arrestos

Por qué la ausencia de Donald Trump en la toma de posesión de Joe Biden obligó a modificar la entrega de los códigos nucleares

AMLO ordenó investigar el paradero de un “tesoro” en el extranjero de 822 billones que data de los tiempos de Porfirio Díaz