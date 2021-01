Quién representa a México en la toma de posesión de Joe Biden

(Foto: Reuters/Tom Brenner)

Joe Biden tomará posesión como presidente de Estados Unidos este miércoles 20 de enero a las 12 horas en la explanada del Capitolio, en Washington, y se convertirá en el mandatario número 46.

Además, Kamala Harris será la primera vicepresidenta afroamericana en la Casa Blanca.

La ceremonia en esta ocasión tiene una serie de modificaciones, consecuencia de la pandemia de coronavirus, por lo que no se permitirá el acceso al público ni habrá desfile, pero se colocaron banderas en la explanada del Capitolio, que representan a las personas que no pueden asistir al acto.

En el evento estarán presentes en la ceremonia mandatarios, expresidente y diplomáticos. En el caso de México acudirá Martha Bárcena Coqui, embajadora de México en Estado Unidos, quien en diciembre anunció su retiro del cargo tras laborar cuatro décadas en el servicio exterior.

Martha Bárcena (centro), la embajadora de México en Estados Unidos (Foto: Cuartoscuro)

A la ceremonia asisten embajadores acreditados en la capital estadounidense y no a los presidentes o jefes de Estado, lo cual es por tradición, explicó la semana pasada Roberto Velasco Álvarez, director de la Subsecretaría para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El que sea Bárcena Coqui la representante de México es consecuencia de que en Washington D.C. aún no ha aprobado a Esteban Moctezuma Barragán como nuevo embajador, pero es información que ya conoce el equipo de Biden.

La embajadora compartió en redes sociales el lunes 18 de enero que acudió al estacionamiento del Pentágono para realizarse la prueba de COVID-19 y poder asistir a la ceremonia de posesión del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris

En la lista de asistentes están los exmandatarios estadounidenses Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, quienes estarán acompañados por sus esposas y exprimeras damas Michelle Obama, Laura Bush y Hillary Clinton, respectivamente.

(Foto: Reuters/Carlos Barría)

También asistirán miembros del Congreso y Senado, magistrados del Tribunal Supremo, oficiales militares de alto rango, galardonados con la Medalla de Honor en vida y otros dignatarios.

Mientras que Donald Trump informó que no estará en la ceremonia, situación que lo convertirá en el cuarto presidente estadounidense que no estará presente en acto de investidura de su sucesor, tradición que data de más 100 años. Los otros presidentes que no participaron en la ceremonia son: John Adams, John Quincy Adams y Andrew Johnson

El anuncio lo hizo Trump el 8 de enero, días después de que sucedió el asalto a Capitolio por parte de sus simpatizantes.

¿En qué consiste la ceremonia de investidura?

Al mediodía de este miércoles, Joe Biden realizará su juramento en frente al Capitolio, en la explanada del National Mall, ante la presencia de John G. Roberts Jr., presidente de la Corte Suprema.

(Foto: Reuters/Andrew Kelly)

Por ley, la toma de posición se realiza el 20 de enero, hecho que se celebra en esa fecha desde 1933. Después del juramento, el presidente de Estados Unidos dará su primer discurso, en el que se prevé hable sobre la unidad en dicha nación.

Entre los artistas que asistirán están Lady Gaga que se encargará de entonar el himno nacional y Jennifer López cantará durante la actuación musical de la ceremonia.

De acuerdo con la BBC, la ceremonia se transmitirá en todo las plataformas y redes de Estados Unidos, la excepción será Fox News, canal que apoyó a Trump durante su mandato.

Biden por la tarde se mudará a la Casa Blanca, sitio en el que residirá por los próximos cuatro años. Habrá que recordar que el demócrata venció a Trump con la mayor participación en la historia de Estados Unidos.

