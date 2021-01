López-Gatell respondió si la lactancia será un impedimento para vacunarse contra COVID-19

López-Gatell dijo que no hay problema con la lactancia (Foto: EFE/Archivo)

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que no hay ningún impedimento para que mujeres que dieron a luz y se encuentren dando leche materna a sus hijos se apliquen la vacuna contra COVID-19.

“Respecto a la lactancia no hay problema, no hay ninguna contraindicación de vacunar en el periodo de lactancia”, detalló el funcionario en la conferencia vespertina de este martes.

Señaló que aunque no hay ninguna alguna reserva para que las mujeres lactantes no se vacunen. Hasta el momento no se ha detectado ningún impedimento.

“Ciertamente no hay una información explícita porque en los ensayos clínicos no se incluyó a ninguna mujer en periodo de lactancia”.

Hasta el momento no hay contraindicaciones (Foto: EFE/Archivo)

López-Gatell señaló que no se tienen recomendaciones específicas de que el cuerpo de las mujeres pudiera estar en una condición de vulnerabilidad o de otro tipo.

Asimismo, recordó que la lactancia es muy importante y que debe de mantenerse para que los niños puedan obtener los anticuerpos y nutrientes esenciales para su crecimiento, además, de que es probable que las madres vacunadas puedan transmitir la respuesta inmune a los bebés.

“Lactar desde luego es importantísimo, es muy, muy importante, es probable que parte de la respuesta inmune involucra anticuerpos que se traspasarán al bebé o la bebé en la leche, y esto, esta forma de inmunización pasiva de las lactantes en los primeros seis meses de la vida de las lactantes les confiere cierta inmunidad.

Y esta es de importancia, no podríamos confiarnos en que esa sea una inmunidad permanente para la persona lactante para el nene, la nena, pero desde luego es importante, no hay contraindicación”, detalló.

Foto de archivo de una mujer con su bebe recién nacido en una cabina sanitizada mostrando al pequeño a sus familiares (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

Cabe recordar que recientemente estuvo circulando una supuesta lista de “personas que no se deben vacunar” contra COVID-19 que, pese a tener los sellos de las dependencias sanitarias, era falsa.

En respuesta, la Secretaría de Salud detalló que se trataba de información mentirosa, y alertó a la población a no creer en documentos apócrifos, y verificar en fuentes confiables o la página oficial del coronavirus en México.

Entre esas supuestas condiciones que las personas no deben tener para vacunarse está: haber consumido antibiótico 14 días antes de la aplicación de la vacuna contra COVID-19; consumir alcohol antes de 48 horas; estar dando pecho; tener una enfermedad inmunosupresora como VIH o cáncer; haber padecido COVID-19 antes de 14 días a la fecha de vacunación.

Foto ilustrativa del lunes de un trabajador de salud recibiendo la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 (Foto: REUTERS/Sergio Perez)

Presuntamente tampoco se pueden inmunizar quienes hayan recibido alguna otra vacuna antes de 14 días a la aplicación de la dosis contra COVID-19; estar embarazada; pacientes con enfermedades crónico degenerativas como diabetes o hipertensión; quienes sospechen tener COVID-19; menores de 16 años ni quienes presenten fiebre, tos, dolor de cabeza, disnea o cualquier otro síntoma de la enfermedad ocasionada por el SARS-CoV2.

Por el contrario, las autoridades han señalado que personas con enfermedades crónico degenerativas o inmunosupresoras están en la lista de población prioritaria para recibir la vacuna, seguidas del personal médico y adultos mayores de 60 años.

Aunque la vacunación arrancó en México el 24 de diciembre del 2020, las autoridades siguen llamando a la población a no bajar la guardia y seguir las medidas sanitarias como son el continuo lavado de manos o en su defecto usar gel antibacterial, uso de cubrebocas (principalmente en lugares cerrados y con mucha gente), estornudar con etiqueta (en el ángulo interior del brazo) y principalmente no salir de casa a menos de que sea completamente necesario, como ir por víveres.

