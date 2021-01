AMLO aseguró que se cuidará hasta que le toque la vacuna

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que esperará su turno para recibir la vacuna contra el Covid-19 además, no descartó hacerlo en la conferencia matutina que todos los días ofrece en Palacio Nacional, para “dar confianza” a la población, dijo.

“Yo me voy a seguir cuidando hasta que me toque la vacuna, porque yo si creo que la vacuna protege, porque también se ha dicho que la vacuna no sirve y que tiene otros propósitos, o va a generar reacciones que dañan”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador aclaró que informaría de cualquier manera si decide no aplicársela durante la “mañanera”, para que sus adversarios “no vean su cara” cuando lo pinchen, dijo divertido.

“Sí, para dar confianza, cuando me corresponda y cuando tengamos las vacunas, porque este es un plan, ya hay contratos, está firmado, ya hay anticipos, se ha pagado, pero pueden surgir imprevistos. Yo espero que esto se cumpla cabalmente y entonces sí, que nos vacunemos.

Si no lo hago público o no hay una imagen donde yo esté vacunando, pues lo informo: Ya me vacuné ayer, se los digo. Para que mis adversarios no vean la cara que voy a poner con el pinchazo”, expresó.

Información en desarrollo...