Oaxaca ya aplicó la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 al 100% de su personal médico que atiende la enfermedad

En medio de la alarmante alza de contagios y muertes por coronavirus (COVID-19) en más de 10 estados del país, surgen buenas noticias respecto al avance de la vacunación.

Y es que a menos de un mes de que llegó el primer lote de la fórmula contra el SARS-CoV-2 de las farmacéuticas Pfizer-BioNTech al país, el estado de Oaxaca ya logró aplicar la primera dosis a todo su personal médico de primera línea de batalla contra la pandemia.

Así lo informó este sábado a través de sus redes sociales Donato Casas Escamilla, titular de la Secretaría de Salud del estado. El funcionario destacó que gracias al apoyo del Ejército y la Guardia Nacional se cumplió en tiempo y forma la suministración de 19, 500 primeras dosis desde el pasado 12 de enero, fecha en que llegó el lote, por lo que se cumplió en tiempo y forma

Lo anterior significa que ya comenzó la inmunización a enfermeras, camilleros, laboratoristas, químicos, técnicos radiólogos, personal de limpieza, personal de ambulancias, manejadores de alimentos, de trabajo social, y demás áreas de 49 hospitales incorporados a la red de notificaciones de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG).

En entrevista para el diario Milenio, la enfermera Eunice Hernández expresó su satisfacción de ser de las primeras personas vacunadas, ya que desde julio de 2020 ha atendido a pacientes contagiados, por lo que cada día regresa a su casa con miedo, pues sus papás son adultos mayores.

En una gran oportunidad que nosotros nos vacunemos, porque estamos al frente de los casos, creo que esta vacuna llega a tiempo y ojalá pronto se pueda vacunar el resto de la población, porque es la ciudadanía la que no entiende, no quiere cuidarse, no quiere protegerse y ello complica nuestro trabajo aquí en los hospitales y por ello los casos van en aumento

Por su parte la enfermera Itandehui Medina señaló al mismo medio tener sentimientos encontrados, porque no sabe si le va generar alguna reacción.

Es algo emocionante que yo pueda recibir esta vacuna antes que nadie, porque ahora nadie tiene ese privilegio, y pues estamos aprovechando esta oportunidad para seguir trabajando, y agradezco a Dios que desde marzo que he estado trabajando no me he contagiado