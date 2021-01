“Yo no necesito ser porrista de nadie”: Salinas Pliego respondió a Chumel Torres

Chumel Torres le responde a Salinas (Foto: Especial)

Ricardo Salinas Pliego y Chumel Torres volvieron a cruzar opiniones en redes sociales, esta vez por el apoyo del empresario a la exoneración del general Salvador Cienfuegos.

“Ya quisiera usted, pero yo no necesito ser porrista de nadie ni de nada. Para eso yo sí trabajo y gano dinero sin necesidad de andar inventando historias de nadie, pero lo entiendo.... ahora sí me contestó, se me hizo raro que no saliera corriendo como la vez pasada”, le respondió Ricardo Salinas a Chumel Torres.

Todo comenzó con una serie de tuits por parte del empresario en el que aplaudió la exoneración a Cienfuegos.

Salinas Pliego apoya la liberación de Cienfuegos (Foto: Twitter@RicardoBSalinas)

“Refrescante, alentador y valiente el juicio de la FGR sobre la no acción penal en el caso del General Cienfuegos.. Las acusaciones de los agentes de la DEA y del Departamento de Justicia de EEUU no tenían fundamento alguno. Precisamente por eso tuvieron que soltarlo.”, escribió en el primer tuit.

“La presunción de culpa por parte de muchos ‘opinólogos’, tampoco tiene fundamento alguno. Ya era hora de hacer justicia. Por ningún motivo debemos aceptar el linchamiento popular mediático.. Mucho menos cuando los incitadores son personas tan finas como los de la DEA. Bravo por Cienfuegos”, concluyó Ricardo Salinas.

Chumel no se había aparecido en las respuestas a los tuits del empresario, hasta que un usuario lo etiquetó para que observara las opiniones del dueño de Tv Azteca.

El empresario celebró la exoneración de la FGR hacia el ex funcionario. (Foto: Captura de pantalla)

“Eso ya no se arregla”, respondió el comunicador, a lo que Salinas cuestionó qué era lo que ya no se arregla. “Lo porrista de la 4T amiga”, le contestó Chumel, refiriéndose al apoyo del empresario a la exoneración de Cienfuegos por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Fue entonces cuando el empresario le mencionó que no necesita ser porrista de nadie.

Esta no es la primera vez que ambos discuten y se responden con indirectas en redes sociales, pues a finales del mes de diciembre el influencer cuestionó la fiesta de fin de año organizada por el dueño de TV Azteca y en la que estuvieron invitados varios de los conductores más famosos de la empresa, a pesar de las restricciones impuestas para evitar más contagios por COVID-19.

Tras la viralización del evento, Chumel Torres decidió pronunciarse en contra y desde su cuenta de Twitter se lanzó contra la empresa que organizó la fiesta a la que asistieron Pati Chapoy, “El Capi” Pérez, Mónica Garza, Javier Alatorre, entre otros.

Chumel y Salinas Pliego vuelven a discutir (Foto: Cuartoscuro)

El conductor de El Pulso de la República reprobó la actuación de la televisora del Ajusco al promover un evento tan concurrido como ocurrió.

“Y bueno, hoy TV Azteca hizo el oso más grande de la pandemia”, escribió el conductor en su cuenta de Twitter.

El comentario del influencer mexicano pronto causó sensación, pero llamó la atención que un usuario de Twitter involucró en la discusión al dueño de la empresa y éste respondió de una manera que no se esperaba.

“¿Qué pasó @RicardoBSalinas?”, comentó el internauta, lo que pronto fue replicado por el empresario: “Si se fija, él ya no se refiere a mí... el señor ya aprendió a respetar”.

Ricardo Salinas Pliego organizó fiesta en Twitter (Foto: Twitter)

Los comentarios de Salinas Pliego surgen después de que este jueves la Fiscalía General de la República (FGR) decidiera no ejercer acción penal contra Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa de 2012 a 2018, por supuesto vínculo con el narcotráfico.

Más sobre este tema:

“Está acorralado por el ejército”: Denise Dresser tunde a AMLO, mientras Salinas Pliego aplaude exoneración a Cienfuegos

“Es una ley ilegítima”: Salinas Pliego respaldó a AMLO y acusó censura del INE

Ricardo Salinas Pliego preguntó a sus seguidores en Twitter si restaurantes en CDMX deben abrir

Entre un helicóptero y un campo de golf: Salinas Pliego presumió en Twitter sus lujosas vacaciones