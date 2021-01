SuspendanAObrador: piden a Twitter cerrar la cuenta de AMLO como sucedió en EEUU con Trump

El hashtag “Suspendan a Obrador” suma hasta el momento más de 33 mil tuits y se colocó entre los temas más mencionados de la mañana (Fotografía: AFP)

Durante la madrugada de este miércoles se hizo tendencia en redes sociales el hashtag “Suspendan a Obrador”, una iniciativa impulsada por grupos de oposición a la 4T que buscó llamar la atención de Twitter para que cerrara la cuenta del mandatario mexicano, así como sucedió en Estados Unidos con el todavía presidente Donald Trump.

De acuerdo con los registros de la red social, el hashtag “Suspendan a Obrador” suma hasta el momento más de 33 mil tuits y se colocó entre los temas más mencionados de la mañana.

Y es que el tema cobró relevancia luego de las declaraciones que hizo Trump sobre AMLO, esto en el marco de su visita a la frontera sur en Alamo, Texas, donde aprovechó para agradecer a López Obrador por su amistad y colaboración sobre temas migratorios.

“Estamos muy orgullosos de este diseño, estamos aquí juntos para lograr este triunfo extraordinario en la frontera sur. Quiero agradecerle al gran presidente de México y es un gran caballero y amigo mío, el presidente Obrador”, declaró el también empresario norteamericano.

Y es que para evitar la aplicación de aranceles a México, AMLO envió a integrantes de la Guardia Nacional (GN) a la frontera sur para evitar el cruce de caravanas de migrantes.

Grupos de oposición al presidente hicieron que la tendencia tomara fuerza durante la madrugada de este miércoles (Foto: Presidencia de México)

Los argumento principales que presentan estos grupos para pedir que Twitter cierre el perfil de AMLO son la “ineficiencia de su administración contra la pandemia”, “el recorte presupuestal que ha hecho a diversas dependencias” y “los altos índices de violencia que vive el país”.

“Ya deja de engañar a México AMLO”, “cada mentira se traduce en una irresponsabilidad que atenta contra nuestra vida” o “ocultar información es parte de la maquinaria de su gobierno y su transformación de cuarta”, fueron algunos comentarios que realizaron los usuarios.

CASO TRUMP

El pasado 8 de enero, Twitter suspendió de forma permanente la cuenta del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por el “riesgo de nuevas incitaciones a la violencia”.

“Después de una revisión profunda de los tuits recientes de la cuenta @realDonaldTrump y del contexto en el que se publicaron hemos suspendido permanentemente la cuenta debido al riesgo de nuevas incitaciones a la violencia”, señaló la red social.

Las redes sociales de Trump fueron suspendidas temporalmente por incitar a la violencia e influir en las movilizaciones en el capitolio. (Foto: REUTERS/Kevin Lamarque)

“Como les he venido diciendo desde hace tiempo, Twitter ha ido cada vez más lejos en la censura a la libertad de expresión, y esta noche, los empleados de Twitter han coordinado con los demócratas y con la izquierda radical para remover mi cuenta de la plataforma, para silenciarme a mi, y a TI... los grandes 75.000.000″, escribió Trump desde la cuenta de la presidencia.

La conducta de Trump fue condenada por la vasta mayoría del espectro político estadounidense. Desde el partido republicano, las voces más prominentes fueron las del senador Mitt Romney y el ex presidente George W. Bush.

AMLO CONSIDERA CENSURA CONTRA TRUMP

El pasado 7 de enero, el presidente mexicano dijo en su conferencia de prensa que “no le parece” que Twitter censure, afirmó que no le gusta que a nadie le quiten el derecho de transmitir un mensaje en redes sociales.

“Hay una cosa que ayer, y que hace unos días también comenté, y yo siempre digo lo que pienso, algo que no me gusto ayer de lo del asunto del Capitolio, nada más que respeto, respeto, pero no me gusta la censura”, declaró desde Palacio Nacional.

“No me gusta que a nadie le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o en face, no estoy de acuerdo con eso. No acepto eso”, añadió.

