Murió el hombre con síntomas de COVID-19 al que intentaron abandonar afuera de la Cruz Verde de Guadalajara

En Guadalajara, Jalisco, un hombre de 55 murió a causa de complicaciones por COVID-19 después de que lo intentaron abandonar en las instalaciones de la Cruz Verde, informó Miguel Ángel Andrade, director de Servicios Médicos del gobierno de Guadalajara, quien puntualizó que sí se le brindó atención.

El funcionario detalló el sujeto fue dejado a su suerte en condiciones inhumanas a las afueras de una institución que no está adaptada para atender pacientes COVID-19, por lo que tras algunas controversias con la gente que lo abandonó, personal de la Cruz Verde lo trasladó a una unidad en donde pudiese ser atendido.

Posteriormente se confirmó su diagnóstico, sin embargo, el cuadro del paciente ya era demasiado grave, por lo que durante la madrugada del martes 12 de enero falleció. Andrade destacó que este caso se dio bajo condiciones especiales, pues no se le negó la atención, sino que la controversia se generó después de que las personas que lo llevaron a la Cruz Verde lo desconocieron y abandonaron.

Y es que de acuerdo con el video que circuló en redes sociales, es posible ver cómo que el hombre envuelto en cobijas y sin mayor protección, fue abandonado al lado de una ambulancia afuera del las instalaciones de la Cruz Verde “Fernando Ruiz Sánchez”, en la capital jalisciense.

(Foto: Especial/Captura de pantalla)

Mientras esto sucedía, una paramédico que comenzó a grabar la situación, le dijo al sujeto que no podía dejar tirada a la persona, no obstante, el hombre intento huir rápidamente, pero no lo logró, pues la mujer no paraba de cuestionarlo acerca de por qué había intentado dejarlo ahí.

“¿En dónde lo dejo (...) Ustedes llévenselo o háblele a alguien, se está muriendo el señor”, eran las quejas de quien había trasladado al enfermo hasta ese lugar. Ante esa situación, la mujer le preguntó si eran familiares, a lo que el sujeto respondió de manera afirmativa. Fue entonces cuando ella cuestionó la razón por la cual lo abandonaba de esa manera.

“Por eso, entonces dígame dónde lo dejo. Aquí es para que atiendan a la gente, ¿no? Ayúdeme a llevarlo. Ustedes están aquí para apoyar a la gente, nada más dígame adónde me llevo al muchacho que se está muriendo”, reclamó mientras mostraba un semblante de desesperación.

La paramédico le informó que el seguro social lo podría recibir aunque no se tratara de un derechohabiente e incluso le señaló un par de clínicas. Pero el sujeto insistió en que los paramédicos eran quienes debían transportarlo. “Ustedes son los buenos para apoyarlo, ustedes son paramédicos, tienen que atender a la persona”, denunció.

(Foto: Alfredo Estrella/AFP)

Ante esa situación, la mujer lo cuestionó acerca de la gravedad del enfermo, pero el hombre le comentó que en realidad no sabía qué tan mal podía estar, pues no eran familiares, como había mencionado al inicio.

“Le voy a ser muy sincero, yo estoy apoyando al muchacho para que no se muera. No es nada mío, yo lo estoy apoyando para que no se muera. Vea cómo está y no lo atiende usted, sólo me está grabando”, se quejó, a lo cual la paramédica respondió diciendo que no era responsabilidad suya.

Tras varios minutos de discusión, el sujeto en el suelo recibió atención médica y posteriormente fue trasladado a una unidad reconvertida para pacientes con COVID-19, en donde finalmente falleció.

Según cifras del gobierno de Jalisco, en la entidad se han detectado 159,131 casos acumulados hasta el último informe del 12 de enero de 2021, en el cual se incrementaron 1,570 positivos, así como 91 muertes, lo cual deja a esta cifra en 6,736 fallecimientos totales.

