México recurrirá a las disposiciones del T-MEC si EEUU niega vacuna COVID-19 a inmigrantes indocumentados

La semana pasada, el gobernador del estado de Nebraska, Pete Ricketts en los Estados Unidos (EEUU), lanzó un programa en beneficio de las y los trabajadores que trabajan en las empacadoras de carne del estado para que tengan prioridad en la vacunación contra la COVID-19. La producción de carne en Nebraska, por ser parte de la cadena alimenticia de los EEUU, fue considerada una tarea esencial, por lo que no detuvo sus actividades en el contexto de la pandemia, lo que pone en riesgo de contagio a sus trabajadores.

Además, esta industria tiene una fuerte presencia de trabajadores migrantes, muchos de los cuales viven en los EEUU sin papeles de residencia. Cuando un reportero le preguntó a Pete Ricketts acerca de la vacuna para las y los migrantes, este respondió “Para poder trabajar en esas plantas se supone que debes de ser un residente legal del país [...] Así que no espero que los inmigrantes reciban la vacuna como parte de este programa”.

Ante la controversia que desató su comentario, el director de comunicaciones, Taylor Gage, salió a aclarar que no se le negará la vacua a las personas indocumentadas, por otro lado “Nebraska priorizará a los ciudadanos y residentes legales por encima de los inmigrantes ilegales”. Lejos de calmar los reclamos, estos continuaron a ambos lados de la frontera.

En México, varios funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se posicionaron a través de redes sociales en contra de la discriminación de los trabajadores migrantes en el proceso de vacunación. Entre ellos estuvo el titular de la secretaría, el canciller Marcelo Ebrard.

El día de hoy, durante la conferencia matutina del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, el Secretario de Relaciones Exteriores, dio a conocer la posibilidad de tomar medidas en contra del gobierno de los EEUU haciendo uso del artículo 23 del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y EEUU.

“Consideramos que cualquier exclusión a trabajadores mexicanas o mexicanos, es una violación al Tratado de Libre Comercio en el apartado de derechos laborales. Y, por consiguiente, estaríamos aplicando las disposiciones que también se acordaron entre ambos países para que México pudiera iniciar los procedimientos correspondientes”, fueron las palabras del canciller Marcelo Ebrard.

El anuncio hecho el día de hoy por el titular de la SRE acompaña a la carta dirigida al gobernador Pete Ricketts por parte de María Guadalupe Sánchez Salazar, representante del gobierno mexicano en el consulado de Omaha, Nebraska. En ese documento, la funcionaria le recuerda al gobernador estadounidense que, según el Instituto de Política Migratoria (Migration Policy Institute), de los 26,600 trabajadores indocumentados que laboran en las plantas empacadoras de carne, un 66% son de origen mexicano. Además, recuerda que ya han habido 16 decesos de nacionales a causa de la COVID-19 entre las filas de personas que trabajan en dicha industria.

Es en ese sentido que Ebrard anunció que invocará el artículo 23 del T-MEC (donde se trata el tema de los derechos laborales), para exhortar el gobierno de los EEUU a que se garantice la vacuna a las y los trabajadores mexicanos, independientemente de su estatus migratorio.

Acerca del contenido del apartado de derechos laborales en el T-MEC, Marcelo Ebrard citó el tratado en cuestión: “El artículo 23.3, Derechos Laborales. ¿Qué dice? ‘Cada parte, México y Estados Unidos, asegurará que los trabajadores migrantes estén protegidos conforme a sus leyes laborales sean o no nacionales de la parte’. Esto fue algo que México exigió mucho y así quedó establecido”.

El mismo tratado acepta la situación desfavorable de las y los trabajadores mexicanos indocumentados en el artículo 23.8, donde dice que “Las partes reconocen la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes con respecto a las protecciones laborales”.

De tal forma que, aunque la vacuna contra la COVID-19 no es, por sí misma, un derecho de los trabajadores indocumentados en los EEUU, la protección ante enfermedades sí lo es. Así lo expresó el canciller: “¿Es un derecho laboral la vacuna? No, pero sí es un derecho establecido que el trabajador no debe estar expuesto al contagio.”

El T-MEC considera tres etapas para la solución de una controversia entre partes. Lo primero que podría hacer el gobierno mexicano de no recibir una respuesta al respecto de la aplicación de la vacuna a las y los trabajadores indocumentados, es, en su papel de parte reclamante, elegir un “foro” para la solución de la controversia. Ahí se podrá hacer una “consulta” al gobierno de los EEUU, en este caso, por considerar que “ha incumplido [...] llevar a cabo una obligación de este Tratado”.

Si, mediante a las consultas, no se llega a un acuerdo, se llamaría a reunión a una Comisión donde participen ambos gobiernos para discutir y resolver la controversia.

En caso de que la Comisión no llegara a ninguna solución, el siguiente paso es la formación de un Panel que generará, tras la discusión de la controversia, un informe donde se resuelva el problema.

En caso de que, incluso frente al informe presentado por el panel, los EEUU se negaran a cumplir su parte del tratado, el gobierno mexicano podría llegar a suspender los beneficios de los que goza el país vecino según lo establecido en el T-MEC.

