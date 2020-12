“Postura cobarde”: la crítica de Denise Dresser a López Obrador por consulta sobre aborto

Denise Dresser y AMLO (Foto: Cuartoscuro/Fotoarte Steve Allen)

“¿Y dónde están las feministas de la 4T?”, se preguntó la politóloga Denise Dresser, quien no ocultó su molestia ante una propuesta que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la posibilidad de que el aborto sea legal en todo México.

En su conferencia matutina de este jueves 31, el mandatario mexicano habló sobre el tema, que ha acaparado gran atención luego de que en Argentina el Senado aprobara la despenalización del aborto en todo el país.

Así que en su encuentro con los medios el presidente señaló: “Es un tema que debe de consultarse y en el cual deben decidir libremente las mujeres, y que no hay ninguna limitación para que se manifiesten quienes están a favor de estos cambios en la legislación, hay libertad absoluta y en temas muy polémicos, lo mejor es -siempre he sostenido, es que se consulte a los ciudadanos, que no se imponga nada, que todo sea de acuerdo a la decisión mayoritaria de las personas y en este caso de las mujeres que decidan con libertad, pero que no se imponga nada, el mejor método para resolver discrepancias, diferencias, puntos de vista pues es el método democrático eso es lo que siempre yo he sostenido”.

Sin embargo, esa declaración no fue del agrado de la politóloga, quien escribió en Twitter: “Aquí un hombre y líder del gobierno ‘más feminista de la historia’, explicándole a las mujeres por qué sus derechos tienen que ser puestos a consulta”.

La opinión de Dresser sobre los recientes dichos del presidente

Los dichos de Dresser no terminaron ahí. “Esta postura no es de izquierda ni democrática ni progresista. Es cobarde, conservadora y patriarcal”.

Además se preguntó sobre las mujeres protagonistas del gobierno de la Cuarta Transformación, encabezado por AMLO, pues no se han pronunciado.

“Los derechos no se consultan como bien ha sentenciado la @SCJN sobre este tema ¿Y donde están las feministas de la 4T y de @PartidoMorenaMx que tanto felicitaron a Argentina por la despenalización del aborto? Su silencio las hace cómplices Es tiempo de alzar la voz”.

Señaló que los derechos no se consultan

Pero, a diferencia de Dresser, AMLO sostuvo que el tema debe ser resuelto a través de una consulta.

“Lo mejor es consultar en este caso, a las mujeres. Es una decisión de las mujeres, mi postura es de que en estos temas donde hay puntos de vista a favor y en contra , porque así es la democracia no hay un pensamiento único, lo mejor es consultar a los ciudadanos, y en esta caso repito a las mujeres, y hay mecanismos, para poder solicitar una consulta, la constitución nuestra lo establece el artículo 35”.

Para López Obrador no es conveniente que se toe una decisión “desde arriba”, pues lo importante es aplicar “la democracia participativa”.

“Se trata de respetar a todos, de poner por delante la libertad. Somos libres y en México se procura, sobre todo en este gobierno, el que se escuche y se tome en cuenta a todos, sin distinción de religión, corriente de pensamiento, situación económica, social, cultural. Es consultar a todos, porque todos, todos, todos, y en lo específico todas las mujeres, merecen respeto, todas, y tiene que haber igualdad. Entonces, si se considera que esto es necesario, importante, hay la vía para que se decida”, insistió.

