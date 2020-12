Murió la presidenta del DIF en Acolman, Elizabeth Contreras Ramos, por COVID-19

Contreras Ramos se desarrollaba como titular del DIF para el periodo 2019-2021 (Foto: Gobierno de Acolman/ Facebook)

Rigoberto Cortés Melgoza, alcalde del municipio mexiquense de Acolman, informó este miércoles sobre el fallecimiento de su esposa Elizabeth Contreras Ramos, presidenta honorífica del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a causa del COVID-19, enfermedad que padeció el mandatario en el mes de septiembre.

“Con el corazón destrozado y el alma rota, hoy me despido de mi compañera de vida, la mujer que me acompañó en este gran viaje, que me apoyó y que creyó en mí; hoy me despido de mi amada esposa, sé que algún día me volveré a reunir con ella. Nos vemos pronto Elizabeth”, escribió Cortés Melgoza en su cuenta oficial de Facebook.

Por su parte, el ayuntamiento de la entidad mostró su solidaridad con el alcalde y dedicó unas palabras tras la muerte de Contreras Ramos.

“Acolman está de luto. Con profundo dolor, hoy despedimos a una gran mujer, gran persona, madre y esposa. Hoy le damos el último adiós a nuestra presidenta del DIF Acolman 2019-2021. Que Dios la tenga en su Santa Gloria. ¡Hasta siempre! Compartimos esta gran pena y dolor con nuestro presidente Rigoberto Cortés Melgoza”, se lee en una publicación en las redes sociales de la entidad.

Cabe señalar que el pasado 7 de septiembre Rigoberto Cortés Melgoza hizo pública su prueba de COVID-19, la cual salió con un resultado positivo, por lo que se mantendría en aislamiento de acuerdo con los protocolos sanitarios.

(Foto: Rigoberto Cortés Melgoza/ Facebook)

El caso de Elizabeth Contreras Ramos no es aislado, ya que el 5 de diciembre también se dio a conocer la muerte de María Guadalupe Azucena Ochoa, esposa del alcalde morenista de Jaltenco, José Rosario Romero Lugo, quien también perdió la vida el 17 de diciembre.

Reportes oficiales indican que en el Estado de México han resultado positivos al coronavirus al menos 14 presidentes municipales, casos en los que han resultado contagiados esposas, hijos y colaboradores más cercanos.

OTRO FUNCIONARIO EN EDOMEX

Alejandro Jaime Gómez Sánchez, fiscal general del Estado de México, informó el domingo 28 de diciembre sobre la muerte de Isac Omar Carrera Muñoz, identificado como fiscal regional del municipio de Tlalnepantla de Baz. El motivo de la muerte, según reportes oficiales, fue a causa de COVID-19.

Autoridades de la entidad resaltaron su legado y lo calificaron como un funcionario “con perseverancia, prudencia, disciplina, estudio constante, innovación e iniciativa”. Por su parte, el fiscal general, lo describió como “un hombre que cumplió a cabalidad con los principios institucionales de Honor, Lealtad y Valor, no solo en el desempeño de sus funciones, sino en su desarrollo humano”.

Estado de México registró 144 mil 923 casos confirmados y 14 mil 212 decesos. (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM)

Luego de 15 años de carrera en la función pública, el fiscal Isac Omar Carrera murió este 27 de diciembre a los 43 años de edad. De igual forma, trascendió Carrera Muñoz también se había desempeñado como fiscal en Ixtapan de la Sal y Toluca.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud (Ssa), con fecha de corte del 30 de diciembre, el Estado de México registró 144 mil 923 casos confirmados y 14 mil 212 decesos.

