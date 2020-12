La lucha no ha terminado: diputados insisten en quitar IVA a productos de higiene menstrual y llevaron el caso a la Suprema Corte

169 diputadas y diputados presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte para quitar IVA a productos de higiene menstrual (Foto: Shutterstock)

Luego la Cámara de diputados frenara una iniciativa que busca eliminar el IVA a productos de higiene menstrual, como son toallas sanitarias, tampones y copas, 169 legisladores presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de esa determinación.

De acuerdo con una imagen publicada por Martha Tagle, diputada de San Luis Potosí por Movimiento Ciudadano (MC), el recurso busca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconozca que, “tanto la Ley de ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021, como los motivos para reiterar la tasa de 16%, son vertientes discriminatorias de una misma expresión tributaria, encaminada a obtener recursos a través de la menstruación de las mujeres”.

La acción de inconstitucionalidad presentada por 169 diputados y diputadas ante la SCJN (Foto: Twitter@MarthaTagle)

Cabe señalar que la acción también fue promovida por la organización civil Digna México, al considerar que los productos de higiene menstrual son necesarios para la salud de las mujeres, y que el impuesto señalado es discriminatorio.

“Los productos de gestación menstrual son bienes insustituibles de primera necesidad, indispensables para evitar infecciones y complicaciones, y de uso exclusivo de mujeres, niñas y adolescentes, por ello, su gravamen constituye un impuesto discriminatorio aplicado a las mujeres con motivo de su condición biológica, consumir toallas higiénicas, tampones o copas menstruales no son un lujo o un capricho estético, es una necesidad fisiológica”, explicó Verónica Juárez Piña, coordinadora del grupo parlamentario PRD en la Cámara de Diputados.

Por otra parte, acusó que al oponerse a una tasa cero sobre este tipo de bienes, “el legislador no solo permite, sino que perpetúa que el género se constituya en un factor que les dificulte ejercer derechos como el trabajo, la educación, la salud, el vivir una vida sin estigmatizaciones”.

La iniciativa fue rechazada en septiembre pasado por la Cámara de Diputados (Foto: Especial)

Por último, la legisladora se posicionó en contra de que el país continúe manteniendo una política fiscal sin perspectiva de género, que ignore la desigualdad económica entre hombres y mujeres.

La iniciativa que fue rechazada el pasado 8 de septiembre busca reformar el artículo 2°-A de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado para considerar dichos productos dentro de la llamada “tasa cero”, tomando en cuenta que son indispensables para un proceso fisiológico natural, pues actualmente están grabados con una tasa del 16%, y a diferencia de otras cargas tributarias, estas no distinguen entre la capacidad económica de las personas.

Al informar sobre la acción de inconstitucionalidad presentada, Juárez Piña recibió cuestionamientos por parte de usuarios de Twitter, los cuales argumentaron que si se busca eliminar el IVA a los bienes de higiene menstrual, también deberían incluirse todos los productos de aseo personal.

“Y porque solo la higiene menstrual? Porque no todos los productos higiénicos? O como todos los políticos, solo busca llamar la atención y no resolver un problema?”, señaló @JASOTORIZ en respuesta a la legisladora del PRD.

A raÍz del recurso presentado ante la SCJN, Usuarios en redes sociales alegaron que la eliminación del impuesto debía aplicarse a todos los productos de higiene (Foto: Twitter)

Por otra parte, el usuario @marinoocasional expresó: “Quizá no entienda yo su vocabulario, pero dice ‘las mujeres no debemos pagar impuestos por ser mujeres’ pero las toallas, tampones y copas menstruales son un producto más de consumo, como pasta de dientes, desodorantes, máquinas de afeitar. No abusar de la turba enardecida”.

Con el objetivo de aclarar la iniciativa, la diputada señaló que se trata de bienes de uso mensual a los que muchas veces no tienen acceso mujeres de escasos recursos.

Son para usar cuando reglamos cada mes, quien no usa el adecuado puede infectarse, pero muchas veces las niñas no van a la escuela por no contar con ellos y muchas veces significa ente comer o comprar las toallas! Por eso pedimos que no se cobre impuestos

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Morena frenó la eliminación del IVA a productos de higiene menstrual: “Este gobierno solo manda señales negativas a las mujeres”

Menstruación Digna: el movimiento que busca eliminar el IVA de los productos sanitarios

La salud menstrual como expresión de desigualdad