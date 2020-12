Estos inmuebles continuarán con la repartición de comida para los capitalinos durante el último día del año, pero con servicio para llevar (Foto: Cuartoscuro)

Los Comedores Públicos, Emergentes y los Comemóviles de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO), continuarán en operación durante el año nuevo, aunque con un menú especial.

Los comedores ofrecerán un menú de lomo ciruela, ensalada de manzana e infusión de manzana con canela, de acuerdo con el comunicado oficial. Sin embargo, darán este servicio al mediodía y también por la tarde.

Por otra parte, la dependencia capitalina informó que durante el último año fueron entregadas más de 20 millones de raciones alimentarias dentro de estos inmuebles ubicados por toda la ciudad.

A través de sus redes sociales oficiales, confirmaron también que se han entregado alrededor de 65,000 raciones de comida dentro de las poblaciones de atención prioritaria en la capital.

El día 24 de diciembre, los comedores sociales y albergues ofrecieron cenas navideñas consistentes en pierna adobada, ensalada de nochebuena y ponche. En total, informaron, se despacharon 16,000 cenas navideñas en dichos inmuebles a cargo del gobierno capitalino.

Por otra parte, se han entregado también un total de 200,000 cobijas y 25,000 “kits de invierno”, mismos que consisten en una sudadera, bufanda, gorro y guantes. En esta época invernal, SIBISO entrega semanalmente 1,500 de estos kits, además de 6,000 cenas calientes.

“Con estas acciones se busca apoyar a quienes durante la temporada de invierno no pueden protegerse del frío, especialmente cuando éste se convierte en una amenaza adicional a la salud y al bienestar de las familias en estos tiempos de COVID-19″, informaron.

Comedores Comunitarios de la CDMX ofrecerán menú especial en cenas de año nuevo(Foto: Cuartoscuro)

Comedores sociales durante la pandemia por COVID-19

Lamentablemente, algunos de los comedores sociales (públicos, comunitarios, emergentes y móviles) se vieron obligados a frenar sus servicios por la emergencia sanitaria en la Ciudad de México.

Sin embargo, aquellos que continúan en operación durante la emergencia sanitaria, únicamente ofrecen servicio para llevar durante el semáforo rojo, la máxima alerta epidemiológica.

Por otra parte, se reveló a través de un comunicado que éstos cuentan con todos los insumos para proveer la comida, pues había circulado información falsa sobre supuestas llamadas de solidaridad a la población para conseguir apoyos.

“No necesitan recibir víveres, no se están quedando con comida sin repartir y no están llamando por vías no institucionales a la población para que los apoye en algo relacionado con estos temas”, especificaron.

Además, a través de su página oficial en internet, pusieron a disposición de toda la ciudadanía un par de mapas interactivos que muestran los Comedores Sociales que permanecerán abiertos durante la contingencia por COVID-19.

Comedores que continúan en operación durante la emergencia sanitaria, únicamente ofrecen servicio para llevar durante el semáforo rojo (Foto: Cuartoscuro)

El programa de Comedores Sociales de la Ciudad de México, de acuerdo con la página oficial de la SIBISO, ofrece espacios limpios con acceso a comidas completas y balanceadas a bajo costo o de forma gratuita.

Actualmente, dicho programa opera bajo un par de modalidades: Comedores Comunitarios y Comedores Públicos, disponibles para todas las personas que transitan o habitan en la Ciudad de México.

Para acceder a los Comedores Públicos, se debe llenar una cédula de derechohabiente, pero se trata de un servicio completamente gratuito. Por otra parte, para los Comedores Comunitarios, la cuota de recuperación establecida es de 11.00 pesos por cada ración.

